Решение США приостановить на этой неделе передачу военной разведывательной информации Украине помогло продвижению России вдоль критической части фронта, приведя к гибели многих украинских солдат за последние дни. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Time", со ссылкой на пятерых высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных офицеров

Потери Украины в войне. Фото из открытых источников

"Из-за этой паузы есть сотни погибших украинцев", — заявил на условиях анонимности один из офицеров в интервью СМИ.

Он добавил, что самая большая проблема – это моральное состояние защитников, поскольку Вооруженные силы вынуждены воевать без некоторых из лучших систем вооружения, не из-за российских атак, а из-за отношения США.

"Это действительно дает преимущество врагу на передовой", – отметил офицер.

Издание пишет, что наиболее остро это повлияло на украинцев в Курской области, где Вооруженные силы пытаются удержать полосу территории, которую они захватили во время наступления в прошлом августе.

"Президент Зеленский рассматривает этот регион как критический источник рычагов в любых будущих мирных переговорах с россиянами. Его цель — обменять части территории Курска на украинские земли, оккупированные Россией", – говорится в материале.

Однако после того, как США прекратили обмен разведданными, россияне быстро продвинулись в Курске, пытаясь перерезать украинские линии снабжения в регион, по словам военных офицеров и свежих карт боевых действий, созданных Deep State, организацией с открытыми источниками разведки.

Источник в правительстве Зеленского подтвердил, что операции в Курской области больше всего пострадали от потери доступа к разведданным США. Украинцы потеряли способность обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и других самолетов, когда те взлетают в России. Как следствие, Украина имеет меньше времени, чтобы предупредить гражданских и военных о риске приближения авиаудара или ракеты.

Потеря разведданных США также ухудшила способность украинских сил наносить удары на большие и средние расстояния по российским целям.

Эти возможности теперь парализованы без доступа к информации с американских спутников.

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