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У ВСУ нарастает дефицит снарядов: детали от BBC

Украинская артиллерия страдает от дефицита боеприпасов

сегодня, 18:31
Автор:
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Марьян Ощановский
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Силы обороны Украины с каждым днем все больше испытывают дефицит артиллерийских снарядов, из-за чего они вынуждены отказываться от наступательных операций и переходить к обороне. Об этом пишет издание BBC, передает портал "Комментарии".

У ВСУ нарастает дефицит снарядов: детали от BBC

Работа артиллерии ВСУ. Фото из открытых источников

О дефиците боеприпасов изданию рассказали украинские военнослужащие, воюющие под Бахмутом. По их словам, из-за растущего дефицита Силы обороны Украины вынуждены использовать в 4-5 раз меньше снарядов, чем это делают российские оккупанты.


Командир батареи 22-й бригады ВСУ рассказал BBC, что поставок снарядов осуществляется недостаточно. Он заверил, что если бы украинские бойцы получили больше снарядов, они уже смогли бы продвинуться далеко за населенный пункт Клищиевка вблизи Бахмута.

Но поскольку Силы обороны страдают от дефицита боеприпасов, отметил командир батареи, военные вынуждены рассчитывать на использование снарядов, чтобы "стрелять точно тем количеством, которое есть".

Оператор дрона, который наводит артиллерию, рассказал, что в пиковый период контрнаступления соотношение между россиянами и украинской артиллерией было 1:1 или даже в пользу украинцев.

Однако теперь, сообщил он, ВСУ выпускают один снаряд на каждые 4-5 выстрелов, производимых российскими оккупантами.

Еще один украинский боец рассказал BBC, что в случае существенного снижения западной поддержки ситуация на фронте станет совсем плохой.

После разговоров с украинскими защитниками издание подытоживает, что ВСУ нужно больше снарядов, чем могут дать западные союзники.

BBC резюмирует, что без боеприпасов Украине не только придется отказаться от контратак, но ей также будет трудно останавливать атаки РФ, что может привести к ее поражению.



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Источник: https://www.bbc.com/
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