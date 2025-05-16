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У ВСУ может быть еще больше МиГ-29: о чем намекнули в Польше

В Польше допускают, что вскоре Украина может иметь на вооружении еще больше самолетов МиГ-29

сегодня, 13:10
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Кравцев Сергей

Передача польских самолетов МиГ-29 Украине вполне возможна. Такое заявление сделал руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич.

У ВСУ может быть еще больше МиГ-29: о чем намекнули в Польше

МиГ-29. Фото: из открытых источников

Когда Лукасевича спросили, есть ли шансы, что Украина получит эти самолеты в ближайшее время, он пояснил, что "это в первую очередь зависит от украинской стороны, поскольку она сейчас сосредоточена на освоении новых типов вооружений, таких как самолеты Gripen или F-16".

"И кажется, что именно здесь прилагается больше всего усилий как со стороны союзников Украины, так и со стороны самих украинских военных, чтобы как можно лучше использовать эти самолеты", — отметил дипломат.

Что касается МиГ-29, то Польша постепенно выводит их из своего вооружения, заменяя на F-16, акцентировал Лукасевич.

"Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются", — подчеркнул он.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 16 мая, примерно в 03:30, во время выполнения боевого задания была потеряна связь с истребителем F-16 Воздушных сил ВСУ. Самолет привлекли к отражению очередной массированной воздушной атаки России. Об этом сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По предварительным данным, украинский пилот успел уничтожить не менее трех воздушных целей и вел огонь по четвертой, используя авиационную пушку. При выполнении боевого задания на борту возникли непредсказуемые технические проблемы, заставившие пилота действовать экстренно.

Военные сообщили, что летчик отвел истребитель подальше от жилых районов во избежание потенциальной угрозы для гражданского населения, после чего осуществил успешное катапультирование. Благодаря слаженной работе поисково-спасательного подразделения, пилот оперативно найден и эвакуирован с места падения.

По словам медиков, состояние военного удовлетворительное — его жизни и здоровью ничего не угрожает. 




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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/interview/2025/05/16/7211685/
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