У ВСУ есть особый план освобождения Запорожской АЭС

Украинские военные понимают, что во время контрнаступления они должны обойти Запорожскую АЭС. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил глава "Энергоатома" в интервью CNN.

Запорожская АЭС

"Они обязаны сохранить целостность станции, даже если она захвачена россиянами. Это понимают абсолютно все наши военные", – сказал Котин.



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Он заявил, что Украина может вернуть АЭС без применения силы, просто перекрыв линии поставки к объекту.

Между тем, Укрэнерго призвала украинцев этим летом присоединиться к европейской практике экономии электроэнергии, а именно — выключать из розеток зарядки и другие неиспользуемые бытовые приборы, повышать градус в кондиционерах. Причина вынужденной экономии – отключение оккупантами Запорожской АЭС из украинской энергосистемы.



В то же время Укрэнерго подчеркивает, что сейчас эта нехватка компенсируется из других источников.

"Продолжается активная ремонтная кампания на тепловых и атомных электростанциях, — сказано в сообщении государственной компании. — Мощность выведенных в ремонт энергоблоков компенсируется активной работой гидроэлектростанций, а также сезонным увеличением генерации на солнечных и ветровых электростанциях. Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову, Польшу в ночные и дневные часы. Импорт пока отсутствует".

Тем не менее, энергетики призывают украинцев к экономии энергии:

"Вы можете помочь нам, если будете переносить использование мощных приборов на ночные и дневные часы или пользоваться ими поочередно. Это позволит избежать резких колебаний нагрузки на электросети и очень поможет энергетикам", — пишут они.

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