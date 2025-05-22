У врага новая тактика: какие направления станут целью РФ в ходе нового наступления

Часть экспертов сходится во мнении, что летнего наступления РФ не будет, потому что оно и не прекращается все это время. Другие же эксперт твердят, что страна-агрессор в разы усилит давление с наступлением лета. С каких направлений может начать наступать враг? Какой тактики будет придерживаться враг? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Россияне будут пытаться захватить как можно больше территории Донетчины

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телемарафона высказал мнение, что основной задачей российских войск этим летом станет попытка захватить Славянско-Краматорскую агломерацию на Донбассе. Наступление будут вести сразу с трех сторон, прогнозирует эксперт.

По его мнению, во время летней наступательной кампании россияне попытаются использовать в свою пользу несколько ключевых факторов.

Во-первых, это наличие зеленых листьев на деревьях, что "позволяет делать скрытое перемещение и сосредоточение большого количества, в первую очередь, личного состава, который выполняет военные задачи на приспособленных автомобилях или мотоциклах".

Во-вторых, речь идет о "соответствующих погодных условиях" — достаточно длинный световой день. Также речь идет о "устойчивых почвах", потому что нет ливней как весной или осенью.

"Возможности для масштабных атак на поле боя у врага есть. И, несмотря на огромные потери, враг, тем не менее, имеет территориальные достижения. Мы видим, как развивается наступление российских войск на юго-запад от Константиновки. Мы видим продвижение вражеской армии восточнее Мирнограда, попытки врага расширить плацдарм контроля на юго-запад от Покровска. Действия вражеской армии в районе Лимана так же масштабировались", — отметил Селезнев.

Эксперт акцентировал, что во время летней наступательной кампании враг будет атаковать позиции ВСУ, которые находятся там с трех направлений – от Лимана, от Часового Яра и Торецка, и через Константиновку соответственно на север. Это для врага крайне важно – чем больше захватить территории Донетчины.

Владислав Селезнев также считает, что не стоит терять бдительность на севере Украины и на юге, где противник также может серьезно активизироваться.

Нужно ожидать серьезных угроз от противника

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Украинского Радио заявил, что кроме наступления на линии фронта, российские оккупанты будут предпринимать попытки усилить террор гражданского населения, чтобы попытаться подорвать желание или готовность украинского населения к сопротивлению.

"Де-юре они увеличили штат армии, а де-факто не смогли увеличить количество российской армии, чтобы нарастить военный контингент до миллиона личного состава. Тот, что у них есть, хватает, чтобы давить на линии фронта, чтобы наносить удары, чтобы пробовать атаковать", — сказал он.

По словам Тимочко, Россия, особенно с конца 2024-го и сейчас ведет тактику геноцидных ударов по тылам Украины, по гражданскому населению.

Тимочко предупредил, что нужно ожидать серьезных угроз от противника. Россияне понимают, что они не могут сегодня сломать украинскую армию, поэтому им остается действовать привычным путем, пытаясь усилить давление на украинское общество, заставить его давить на высшее военно-политическое руководство, чтобы оно согласилось на любые соглашения, ультиматумы Путина.

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