У Великобритании и Франции свой план по Украине: в чем его суть

Франция и Великобритания разрабатывают планы по созданию "сил успокоения" в Украине, которые будет опираться на западную авиацию, поддерживаемую США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial Times".

Кир Стармер и Эммануєль Макрон. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, это нужно для обеспечения соблюдения любого соглашения о прекращении огня в Украине и сдерживания потенциальной российской агрессии.

Планы, которые, по словам западных чиновников, все еще находятся в стадии разработки, отводят западным военно-воздушным силам большую роль, чем предложения, ранее выдвинутые европейскими лидерами. Они предполагали большое количество солдат, развернутых в Украине.

"Вместо этого они полагаются на сферу, в которой западные военные имеют явное преимущество перед Россией: их военно-воздушные силы. Вместо этого сухопутные войска будут использоваться, по крайней мере на начальном этапе, для защиты ключевых украинских объектов, таких как порты и атомные электростанции", — говорится в материале.

Цель, как заявили западные чиновники, состояла в том, чтобы создать мощный сдерживающий фактор, который фактически отговорит Россию от нарушения любого соглашения о прекращении огня и, таким образом, создаст условия для прочного мира в стране.

"Область, в которой у нас есть значительное преимущество перед Россией, — это воздух и способность реагировать на вопиющие нарушения режима прекращения огня. Это карательный подход, чтобы иметь возможность наказать Россию, если это произойдет", — сказал один западный чиновник.

Он добавил, что "вся идея заключается в том, что вызов не возникнет".

Чиновники подчеркнули, что план необходимо доработать, и в конечном итоге он может включать в себя развертывание крупных сухопутных войск, если не в Украине, то на ее западных границах.

"Войска на земле должны быть готовы сражаться, чтобы сдерживать", — сказал второй западный чиновник.

Третий чиновник рассказал, что некоторые столицы уже обсуждают основные положения своих предложений с военным руководством НАТО.

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