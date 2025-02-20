У Великобритании и Франции свой план по Украине: в чем его суть

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Кравцев Сергей
Франция и Великобритания разрабатывают планы по созданию "сил успокоения" в Украине, которые будет опираться на западную авиацию, поддерживаемую США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial Times".
Кир Стармер и Эммануєль Макрон. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, это нужно для обеспечения соблюдения любого соглашения о прекращении огня в Украине и сдерживания потенциальной российской агрессии.
Планы, которые, по словам западных чиновников, все еще находятся в стадии разработки, отводят западным военно-воздушным силам большую роль, чем предложения, ранее выдвинутые европейскими лидерами. Они предполагали большое количество солдат, развернутых в Украине.
Цель, как заявили западные чиновники, состояла в том, чтобы создать мощный сдерживающий фактор, который фактически отговорит Россию от нарушения любого соглашения о прекращении огня и, таким образом, создаст условия для прочного мира в стране.
Он добавил, что "вся идея заключается в том, что вызов не возникнет".
Чиновники подчеркнули, что план необходимо доработать, и в конечном итоге он может включать в себя развертывание крупных сухопутных войск, если не в Украине, то на ее западных границах.
Третий чиновник рассказал, что некоторые столицы уже обсуждают основные положения своих предложений с военным руководством НАТО.
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