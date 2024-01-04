У Украины заканчиваются ракеты для ПЗРК: почему они так важны и на сколько их хватит

У Киева осталось немного ракет, которые используют военные переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), так называемые мобильные огневые группы. Однако снарядов хватает, чтобы дать отпор еще нескольким массированным атакам врага с воздуха.

В Украине заканчиваются ракеты для ПЗРК (фото из открытых источников)

Об этом сказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Сергей Наев. Комментируя ситуацию AFP, он отметил необходимость пополнения ракетного запаса и западную помощь в средне- и долгосрочной перспективе.



"Текущая ситуация с переносными зенитно-ракетными комплексами для мобильных групп противовоздушной обороны такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько последующих мощных атак", ― отметил командующий Объединенных сил ВСУ.



Также Наев отметил необходимость пополнить запасы украинской противовоздушной системы (ПВО), потому что агрессор хочет истощить ее. По этой причине в течение последней недели участились ракетные обстрелы. Генерал подчеркивает, что важно получить не только боеприпасы для ПЗРК, но и стационарных комплексов. Нелишними для страны будут и современные системы ПВО. Поэтому их поставку следует ускорять. Перечисляя необходимое вооружение для украинских вооруженных сил генерал назвал ракеты большой дальности и беспилотники.



Командующий продолжил, что защитники неба Украины круглые сутки работают, чтобы повысить эффективность систем противовоздушной системы. Также отметил, что ПВО во время вражеской атаки 2 января 2024 года показала эффективность почти 90%.



"Ни одна система противовоздушной обороны в мире не способна показать такие результаты, особенно в борьбе с Россией", — подытожил Сергей Наев.



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