У Украины вполне легально может появиться тактическое ядерное оружие: как это возможно

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Ткачик Олеся
Террористическая Россия объявила о предстоящем проведении учений ракетных соединений южного военного округа совместно с ВМФ по практической отработке подготовки и применению тактического ядерного оружия, потому что страны Запада готовят против нее "провокации".
Тактическое ядерное оружие РФ
Как отмечает политический эксперт Александр Кочетков, заявление агрессора звучит "страшно до беспамятства", по крайней мере, Кремлю хотелось бы, чтобы так казалось.
По его словам, тактическое ядерное оружие могут использовать не только баллистические и крылатые ракеты, а все то, что способно нести 50 кг боевой части — и ракеты РСЗО, и корректированные авиабомбы, и артиллерийские снаряды, и даже обычные "шахеды". Применение всех этих средств, к сожалению, за три года войны против Украины уже отработано, учения ничего не улучшат, добавил эксперт.
По его мнению, если бы речь шла о подготовке к реальному применению такого оружия, то надо было бы проводить обучение именно по перемещению ядерного оружия от хранилищ к местам базирования его носителей.
При этом Кочетков напомнил, что учения по перемещению ядерных боезарядов террористическая Россия проводила в 2022 году, уже во время войны, и соответствующим образом известила об этом следившие за ходом учений США.
То есть, считает эксперт, реальным маркером подготовки к применению тактического ядерного оружия является не обучение, а испытание ядерного устройства — под землей или в воздухе, но Кремль опасается проводить такие учения, потому что не уверен в их результатах.
Именно поэтому, по его мнению, нужно как можно скорее, не дожидаясь этих учений, бить по критической инфраструктуре врага, включая Крымский мост.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что якобы в РФ планируют начать обучение по применению тактического ядерного оружия.
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сегодня, 12:32
Так мало православні боягузи і б'ють по критичній інфраструктурі - дрончиком по катеру влучили і вихвалялись. У Путіна все більше мозок наближається до рівня Зе. На війні є правило: якщо ти не тільки у багато разів сильніший і більший за свого противника, а ще й не розкрадаєш в такому обсязі свою країну, як наркоша на дозу своє помешкання, то і застосовуй пів сили. Дурний Недопалок показав всі свої недоможливості. Тепер всі зрозуміли як легко зупинити Росію достатньо зруйнувати НПЗ носії ракет та кілька мостів через Волгу - там все стане.