У Украины вполне легально может появиться тактическое ядерное оружие: как это возможно

Террористическая Россия объявила о предстоящем проведении учений ракетных соединений южного военного округа совместно с ВМФ по практической отработке подготовки и применению тактического ядерного оружия, потому что страны Запада готовят против нее "провокации".

Тактическое ядерное оружие РФ

Как отмечает политический эксперт Александр Кочетков, заявление агрессора звучит "страшно до беспамятства", по крайней мере, Кремлю хотелось бы, чтобы так казалось.

"На самом деле, очередная пугалка для слабонервных",

– считает эксперт.

По его словам, тактическое ядерное оружие могут использовать не только баллистические и крылатые ракеты, а все то, что способно нести 50 кг боевой части — и ракеты РСЗО, и корректированные авиабомбы, и артиллерийские снаряды, и даже обычные "шахеды". Применение всех этих средств, к сожалению, за три года войны против Украины уже отработано, учения ничего не улучшат, добавил эксперт.

По его мнению, если бы речь шла о подготовке к реальному применению такого оружия, то надо было бы проводить обучение именно по перемещению ядерного оружия от хранилищ к местам базирования его носителей.

"Но этого не происходит. Будут взлетать самолеты, стартовать ракеты и маневрировать корабли — где-то в Каспийском море, потому что в Черном потопят, то есть чистая показуха. И всевозможные конашенковы будут скучно говорить о "всех задачах выполненных" и посыпать лысую макитру "ядерным пеплом",

– считает политический эксперт.

При этом Кочетков напомнил, что учения по перемещению ядерных боезарядов террористическая Россия проводила в 2022 году, уже во время войны, и соответствующим образом известила об этом следившие за ходом учений США.

То есть, считает эксперт, реальным маркером подготовки к применению тактического ядерного оружия является не обучение, а испытание ядерного устройства — под землей или в воздухе, но Кремль опасается проводить такие учения, потому что не уверен в их результатах.

"Если решение о таких учениях будет принято (его еще нет), то это будет попытка запугивания наших западных партнеров с целью запрета Украине атаковать важные цели даже на аннексированной территории. А еще — создание благоприятного для недоимперии фона в канун Швейцарской мирной конференции, на которую Россию не приглашают",

– подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, нужно как можно скорее, не дожидаясь этих учений, бить по критической инфраструктуре врага, включая Крымский мост.

"В любом случае в Кремле должны понимать, что любой применяемый российский носитель тактического ядерного оружия (ТЯО) может быть сбит украинской системой ПВО-ПРО. Вполне возможно и без разрушения боевой части. И тогда в руках Украины окажется готовая к применению ТЯО, которую мы используем без колебаний. По крайней мере, именно такая логика способна объяснить, откуда у Украины неожиданно для врага может появиться ТЯО для ответного удара. Причем, без каких-либо имитационных учений", -

отметил Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что якобы в РФ планируют начать обучение по применению тактического ядерного оружия.