У Украины появился еще один весомый аргумент на будущих переговорах с РФ

Серийное производство, а затем их успешное применение по военным целям украинской баллистической ракеты – ещё один весомый аргумент на будущих переговорах. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, уже очевидно, что после событий последней недели и нового витка эскалации, что летом никаких предметных переговоров между рф и Украиной по прекращению огня не будет. Это в очередной раз подтвердил заместитель министра иностранных дел рф. Так что впереди нас ждёт трудное лето, прогнозирует Максим Яли.

"РФ будет продолжать наступление по всем фронтам в надежде "отгрызть" как можно больше территорий, полностью захватить Луганскую и Донецкую область и усилить свои переговорные позиции. Хоть о захвате Запорожья и Херсона в эти сроки и речи быть не может", – считает эксперт.

По его словам, менять своих условий до тех пор, пока не убедится в тщетности попыток захвата всех четырёх областей и истощения ресурсов в живой силе Кремль наверняка не будет. Рассчитывать на введение жёстких санкций со стороны США, пока у Дональда Трампа высокие рейтинги тоже не стоит.

"Так что следующее "окно возможностей" для переговоров появится не ранее конца года", – отметил Максим Яли.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война страны с Украиной продолжает затягиваться. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью журналистам на борту Air Force One.

"Если я буду считать, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", — сказал президент США.



