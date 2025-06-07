У Украины появился еще один весомый аргумент на будущих переговорах с РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Серийное производство, а затем их успешное применение по военным целям украинской баллистической ракеты – ещё один весомый аргумент на будущих переговорах. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, уже очевидно, что после событий последней недели и нового витка эскалации, что летом никаких предметных переговоров между рф и Украиной по прекращению огня не будет. Это в очередной раз подтвердил заместитель министра иностранных дел рф. Так что впереди нас ждёт трудное лето, прогнозирует Максим Яли.
По его словам, менять своих условий до тех пор, пока не убедится в тщетности попыток захвата всех четырёх областей и истощения ресурсов в живой силе Кремль наверняка не будет. Рассчитывать на введение жёстких санкций со стороны США, пока у Дональда Трампа высокие рейтинги тоже не стоит.
Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский раскрыл новые детали об операции "Паутина": какой оружие использовала Украина.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война страны с Украиной продолжает затягиваться. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью журналистам на борту Air Force One.
Новости