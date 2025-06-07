Украина готовится бить баллистикой по РФ: какое важное событие произошло в мае

В середине мая состоялись чрезвычайно успешные испытания украинской баллистической ракеты. Новое украинское оружие успешно преодолело приблизительно 300 км. Командование довольно результатом, ведь был уничтожен командный пункт противника. Об этом в эфире канала Еспресо рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Баллистическая ракета. Фото: из открытых источников

"В мае 2022 года стартовала новая ракетная программа, но Минстратегпром достаточно слабо ее реализовывал, несмотря на то что это приоритеты. В конце концов, в июле состоялись первые успешные испытания. После чего президент Зеленский заговорил именно о баллистической ракете — возможность ее создания и доведения до конца", — сказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Эксперт уточнил, что Украина правильно администрировала эту ракетную программу с июля 2024 года. За реализацию проекта отвечает профильный замминистра обороны – генерал Анатолий Клочко. В Минобороны появилось Главное управление сопровождения ракетной программы.

По мнению Бадрака, Минобороны все правильно сделало, остановив свой выбор на таком кураторе. Также правильный подход, что программа отделена от других программ, что у каждого ракетного комплекса и ракетной номенклатуры есть свой куратор и свой руководитель.

Эксперт отметил, что насколько ему известно, в середине мая состоялись испытания, которые оцениваются как чрезвычайно успешные – почти 300 км преодолела ракета и уничтожила российский командный пункт, и очень важно, что это боевое использование.

Он акцентировал, что после этого ракета запускается в серию. Синхронизировано происходит работа Минобороны и Минстратегпрома. Эксперт отметил, что до этого Минстратегпром серьезно тормозил.

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