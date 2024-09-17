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У Украины новая успешная стратегия ведения боя в Курской области

Украинские военные планируют взять российских солдат в оперативное оцепление.

сегодня, 09:42
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Slava Kot

Украинские силы изменили стратегию ведения боя в Курской области. Военные ВСУ быстро перемещаются и окружают российские войска, утверждает аналитик Forbes Дэвид Экс.

У Украины новая успешная стратегия ведения боя в Курской области

Украина берет россиян в оперативное окружение. Фото из открытых источников

Дэвид Экс отметил, что после относительной стабилизации линии фронта в Курские области украинским силам удалось прорвать оборону армии РФ вблизи села Новый Путь. По словам военного аналитика, теперь цель таких действий стала более ясна.

Как указывает Экс, 95 воздушно-штурмовая бригада после прохода села Новый Путь идет в сторону города Веселое и таким образом пытается соединиться с украинскими силами вблизи Коренево.

"Если украинцы, наступающие к северо-востоку от Нового Пути, смогут соединиться с находящимися на главном участке украинцами, то они отсечат потенциально тысячи россиян между собой и границей", — пишет аналитик.

У Украины новая успешная стратегия ведения боя в Курской области - фото 2

Украина планирует взять россиян в оцепление в Курские области. Фото: Forbes

Украинцы подготовились к подобным действиям, ведь уничтожили мосты через реку Сейм, поэтому россияне могут отправить подкрепление только через понтонные мосты или узкий коридор возле Коренево. Именно эти направления украинские силы активно сдерживают – обстреливают понтонные мосты и пытаются закрыть сухопутный коридор.

Дэвид Экс также подсчитал примерное количество украинских и российских сил в Курской области. По его словам, несмотря на 38 тыс. солдат, которые РФ направила на бои в Курскую область, многие из них плохо обучены молодые призывники, значительно уступающие менее многочисленным 10 тыс. украинских солдат, имеющих больший опыт ведения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина взяла в оперативное окружение российских военных в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что МИД Украины отреагировало на реакцию Кремля после обращения в ООН по Курской области.



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