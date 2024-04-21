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У Украины не осталось средств ПВО возле Часового Яра: что происходит

Также издание отметило, что оккупантам уже удалось захватить часть Красногоровки.

21 апреля 2024, 16:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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У Украины не осталось средств ПВО в районе Часового Яра. Кроме этого, россияне заняли 30% города Красногоровки.

У Украины не осталось средств ПВО возле Часового Яра: что происходит

Бои за Часов Яр (фото из открытых источников)

Такое заявление сделал эксперт BILD Юлиан Рэпке после того, как изучи одно из видео с места боев.

Штурмовик РФ Су-25 атаковал Часов Яр, пролетев над селом Ивановское, за которое идут бои. Самолет летел на низкой высоте со стороны Бахмута и приблизился к позициям ВСУ менее чем на 3 км и выпустил тепловые ловушки. Но попыток сбить русский штурмовик не было, и он улетел обратно в сторону Бахмута.

По мнению Репке, это видео было "драматическое".

"Несколько месяцев назад нельзя было представить, чтобы над контролируемым ВСУ по городу летал российский штурмовик, а его не сбивали с ПЗРК", — указал аналитик.

Он подчеркнул, что считалось якобы на вооружении ВСУ тысячи американских ПЗРК Stinger и их аналогов времен СССР.

"Но, кажется, они закончились. Очень тревожно, что у Украины, очевидно, не осталось зенитных ракет, чтобы обороняться здесь", — отметил Репке.

Кроме этого, в сообщении СМИ говорится, что РФ заняла 30% города Красногоровки. Репке напомнил, что ранее оккупанты успешно применили там "танк-черепаху", и благодаря этому вошли в город. А теперь, по данным аналитика, они контролируют уже 30% его территории.

Также сообщается. что РФ безжалостно обстреливают многоэтажки в центре Красногоровки под контролем ВСУ. При этом используется не только авиация, но и самоходные 240-мм минометы "Тюльпан".

Напомним, что "комментарии" писали о том, что Украине всегда не хватит ПВО . В Украине невозможно построить систему противовоздушной обороны вроде функционирующей в Израиле.



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