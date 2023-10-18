У Украины могут возникнуть проблемы с поставками Германией оружия: СМИ узнали причину

Правительство Германии будет предоставлять приоритет экспорта оружия в Израиль, коммерческие заявки компаний будут обрабатываться и одобряться в первую очередь. Следовательно, потребности и запросы Украины перестанут быть для Берлина первоочередными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство DPA, публикацию которого приводит Tagesspiegel.

Шольц и Нетаньяху

Отмечается, несколько дней назад стало известно, что Израиль запросил у немецкого правительства поставки боеприпасов для боевых кораблей. Кроме того, был озвучен запрос о запасах донорской крови и бронежилетов.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на Ближнем Востоке, накалившаяся 7 октября, после атаки ХАМАС на Израиль, начала спустя полторы недели чуть сглаживаться. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после массированных ракетно-бомбовых ударов по Сектору Газа, не решилась на наземную операцию. И это открыло окно возможностей для переговорного процесса, к которому активно подключились США (для них Израиль – основной партнер вне НАТО). Президент Джо Байден даже готовился 18 октября принять участие в международном саммите в Иордании, куда собирались также лидеры Египта и Палестины. Однако совершенный вечером 17 октября ракетный удар по больнице в Газе, где погибли сотни человек, похоже, перечеркнул возможности для снятия напряжения. И хоть Израиль обвиняет в этом теракте "Исламский джихад", попытки урегулирования конфликта сорваны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит происходящее на Ближнем Востоке, где и почему еще может вспыхнуть, что важно понимать Украине? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли риск, что США откажутся от поддержки Украины – что может повлиять на ситуацию.



