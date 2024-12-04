У Украины есть резервы, которые берегли: когда их нужно использовать

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Ткачик Олеся
Кто бы что не говорил относительно проведения мирных переговоров и установления мира, но в этом вопросе все буде зависеть от Украины и РФ, считает военный, политолог Кирилл Сазонов.
Война в Украине
При этом он подчеркнул, что позиции сторон по тому, каким должно быть мирное соглашение – очень разные, и уступать будет тот, кто реально слабее и кого все остальные считают слабым.
Как говорит Сазонов, сейчас Россия объективно наступает.
"Не проламывает фронт, не идет в активное наступление, но каждый день немного продвигается на Донетчине. Очень сильно давит на нас в Курской области. Угрожает Запорожью, впрочем, неубедительно", — говорит военный.
По его словам, среди военных есть понимание, что ресурс россиян на исходе и 2025 год — это максимальный горизонт планирования – в лучшем случае.
Впрочем, он признает, что добиться этого тяжело, особенно исходя из тех ресурсов, которые есть у Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о городах, которые могут перейти под контроль оккупантов.
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