У Украины есть резервы, которые берегли: когда их нужно использовать

Кто бы что не говорил относительно проведения мирных переговоров и установления мира, но в этом вопросе все буде зависеть от Украины и РФ, считает военный, политолог Кирилл Сазонов.

Война в Украине

При этом он подчеркнул, что позиции сторон по тому, каким должно быть мирное соглашение – очень разные, и уступать будет тот, кто реально слабее и кого все остальные считают слабым.

Как говорит Сазонов, сейчас Россия объективно наступает.

"Не проламывает фронт, не идет в активное наступление, но каждый день немного продвигается на Донетчине. Очень сильно давит на нас в Курской области. Угрожает Запорожью, впрочем, неубедительно", — говорит военный.

По его словам, среди военных есть понимание, что ресурс россиян на исходе и 2025 год — это максимальный горизонт планирования – в лучшем случае.

"Но объективно сейчас картина такая. Вывод очевиден. Для сильной переговорной позиции нам нужно сломать не ситуацию сегодня, а тенденцию. Каждый день Россия должна терять. Людей, технику и… территории", — уверен Сазонов.

Впрочем, он признает, что добиться этого тяжело, особенно исходя из тех ресурсов, которые есть у Украины.

"Но других вариантов нет. Иначе Кремль будет пробовать не разговаривать, а диктовать условия. Как изменить ситуацию? Собственные резервы, которые берегли до сегодняшнего дня. Резервы партнеров, которые придерживали. Пришло время все пускать в работу. Весь 2025 год будет тяжелым. Но именно эта зима – самой тяжелой. Но мы должны это сделать. Одновременно преподав оккупанту своего рода "Урок ужаса". Чтобы еще несколько поколений не могли заставить себя слова "Украина" и "война" произнести в одном предложении без панической атаки", — говорит военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о городах, которые могут перейти под контроль оккупантов.



