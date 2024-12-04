Названы города, которые вскоре могут перейти под контроль оккупантов: тревожный прогноз

Вражеские войска взяли под огневой контроль трассу Курахово – Запорожье. В случае ее полной перерезки Силы обороны Украины могут вынуждены отступить из города, сообщил в эфире телемарафона военный обозреватель Денис Попович.

Бои в Донецкой области

По его словам, ситуация в районе Курахово (Донецкая область) сейчас складывается не в пользу Вооруженных сил Украины, и оснований для изменения этой тенденции пока нет.

Попович сообщил, что враг уже продвинулся к границам города, и бои ведутся непосредственно в его пределах. Российские войска пытаются окружить Курахово, создавая условия для перерезки ключевой трассы Курахово – Запорожье. Это значительно усложнит логистическое обеспечение украинских военных, и, по словам Поповича, возможность отступления в этом случае составляет почти 100%.

"На сегодняшний день трасса находится под огневым контролем врага", — подчеркнул эксперт.

Обозреватель также отметил, что оккупанты уже достигли Большой Новоселки (Донецкая область) и пытаются окружить населенный пункт. Если этот район будет потерян, есть риск потери юга Донецкой области.

Это может дать врагу возможность начать наступление в Запорожской области. Попович отметил, что маловероятно, чтобы российские войска атаковали Запорожье напрямую, но вполне вероятны удары по таким городам, как Орехов или Гуляйполе.

Как отметил эксперт, ситуация в Курахово и Великой Новоселке демонстрирует стратегию врага, направленную на усложнение обороны и создание предпосылок для наступления в глубь Запорожской области. Силы обороны Украины продолжают противодействовать угрозам, несмотря на сложные условия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что врагу до трассы Курахово – Запорожье осталось 2 км.



