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У Украины есть продвижение на границе двух областей: в ISW раскрыли подробности

Украинские силы, скорее всего, отбили свои позиции где-то между 12 и 17 сентября

сегодня, 08:05
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Кравцев Сергей
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Вследствие продолжения контрнаступательных операций на западе Запорожской области и вблизи Бахмута 2 октября украинские войска незначительно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

У Украины есть продвижение на границе двух областей: в ISW раскрыли подробности

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Геолокационные кадры, опубликованные 2 октября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к северо-западу от Новомайорского (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки). Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бахмутском направлениях", – говорится в отчете.


В ISW также обновили свою предыдущую оценку о том, что украинские войска потеряли позиции в системе окопов к юго-западу от Работиного (13 км к югу от Орехова) в результате контратак россиян между 13 и 30 сентября. 

"Географические кадры, опубликованные 2 октября, и спутниковые снимки указывают на то, что украинские силы, вероятно, отбили эти позиции где-то между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают", – говорится в сообщении. 

За прошедшие сутки россияне атаковали на нескольких направлениях фронта. Генштаб сообщал, что на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. а на Запорожском – пытался вернуть позиции в районах Новодаровки и Вербового.

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