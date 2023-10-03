У Украины есть продвижение на границе двух областей: в ISW раскрыли подробности

Вследствие продолжения контрнаступательных операций на западе Запорожской области и вблизи Бахмута 2 октября украинские войска незначительно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Геолокационные кадры, опубликованные 2 октября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к северо-западу от Новомайорского (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки). Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бахмутском направлениях", – говорится в отчете.

В ISW также обновили свою предыдущую оценку о том, что украинские войска потеряли позиции в системе окопов к юго-западу от Работиного (13 км к югу от Орехова) в результате контратак россиян между 13 и 30 сентября.

"Географические кадры, опубликованные 2 октября, и спутниковые снимки указывают на то, что украинские силы, вероятно, отбили эти позиции где-то между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки россияне атаковали на нескольких направлениях фронта. Генштаб сообщал, что на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. а на Запорожском – пытался вернуть позиции в районах Новодаровки и Вербового.



Читайте также на портале "Комментарии" — почему нам все еще не хватает вооружений для перелома в войне – как изменить ситуацию.