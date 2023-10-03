У Украины есть продвижение на границе двух областей: в ISW раскрыли подробности

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Кравцев Сергей
Вследствие продолжения контрнаступательных операций на западе Запорожской области и вблизи Бахмута 2 октября украинские войска незначительно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В ISW также обновили свою предыдущую оценку о том, что украинские войска потеряли позиции в системе окопов к юго-западу от Работиного (13 км к югу от Орехова) в результате контратак россиян между 13 и 30 сентября.
За прошедшие сутки россияне атаковали на нескольких направлениях фронта. Генштаб сообщал, что на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. а на Запорожском – пытался вернуть позиции в районах Новодаровки и Вербового.
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