После того, как ВСУ успешно атаковали два военных аэродрома в глубине России, возник вопрос, смогут ли ракеты упасть на столицу России. Генерал Мик Райан говорит, что у Киева есть оружие для атаки по Москве, однако военные аналитики говорят, что украинцев сдерживает только одно. Такие действия могут поставить под угрозу мирное население и таким образом Запад перестанет оказывать помощь Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter у и йских экспертов.

Москва в огне. Фото иллюстративное

Австралийский генерал в отставке Мик Райан утверждает, что украинские военные могут поражать далекие цели в России, чем могли повлечь несколько бессонных ночей в столице России. Но добавляет, что это не значит, что Киев атакует Москву.

Украина нанесла удары по двум аэропортам в России, где размещались военные самолеты вблизи Рязани и Энгельса.

Генерал Райан считает, что Украина смогла использовать беспилотники, которые строили в СССР в 1970 годах, которые могут поражать цели в радиусе 1 тыс. км. Это значит, что Украина может угрожать российской столице.

Американский аналитик Роб Ли рассказывает, если украинские беспилотники Ту-141 "Стриж" смогли пролететь сотни километров в глубь России и атаковать ее военные базы, это "не предвещает ничего хорошего для их способности остановить массивный ракетный удар".

Несмотря на то, что Украина может нанести удары по Москве, ВСУ этого не будут делать, утверждает британский аналитик.

"Русские атаки на гражданские цели усилили поддержку войны и обороны в Украине. Бомбардировки и терроризирование общества не обязательно дают нападающему политическую победу", – считает британский историк Лоуренс Фридман.

Хотя Путин и терроризирует мирное население Украины, но в случае с украинской армией это может оказаться контрпродуктивным и подвергнуть сомнению помощь Запада. Таким образом, украинская армия не будет атаковать Москву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС намерен нанести удар по ключевым регионам российской пропаганды.

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