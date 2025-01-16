У Трампа уже выставили ультиматумы РФ и Украине: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Заявления Дональда Трампа и его ближайшего окружения об оккупированных украинских территориях и необходимости повысить мобилизационный возраст в ВСУ – это поднятие ставок новой администрации США в переговорах с Россией и Украиной. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян.
Переговоры. Фото: из открытых источников
С другой стороны, продолжает Олег Саакян, это демонстрация России, что альтернатива, если Москва не идет на уступки, будет в том, что Украина снизит мобилизационный возраст, а США в таком случае вооружат украинскую армию дополнительно и у России тогда точно нет шансов на победу. Поэтому мы видим попытку забить ряд месседжей, одновременно играющих на интерес Соединенных Штатов, как в направлении Украины, так и России, повышая ставки в целом и демонстрируя силу США в переговорах.
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