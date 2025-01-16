У Трампа уже выставили ультиматумы РФ и Украине: о чем идет речь

Заявления Дональда Трампа и его ближайшего окружения об оккупированных украинских территориях и необходимости повысить мобилизационный возраст в ВСУ – это поднятие ставок новой администрации США в переговорах с Россией и Украиной. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"С одной стороны, новая администрация США заявлениями о территории прощупывает поле компромиссов со стороны Украины. Декларирует России, что в поле компромиссов будет невступление Украины в НАТО, а также возможно невыгонение всех россиян с оккупированных территорий, то есть вопрос того из каких территорий россияне должны выйти, но и речь не идет о том, чтобы оставить России все территории, которые они захватили. и, тем более, не захватили. Вместе с тем заявления о снижении мобилизационного возраста – это элемент давления на украинское общество, чтобы увеличивались настроения идти на любые договоренности, потому что это звучит для рядового украинца как то, что "мы будем отправлять воевать ваших детей. Вы должны поставить на кон все", – отметил эксперт.

С другой стороны, продолжает Олег Саакян, это демонстрация России, что альтернатива, если Москва не идет на уступки, будет в том, что Украина снизит мобилизационный возраст, а США в таком случае вооружат украинскую армию дополнительно и у России тогда точно нет шансов на победу. Поэтому мы видим попытку забить ряд месседжей, одновременно играющих на интерес Соединенных Штатов, как в направлении Украины, так и России, повышая ставки в целом и демонстрируя силу США в переговорах.

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