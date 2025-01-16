На Западе рассказали, в чем Путин и Трамп могут сойтись по Украине

Кремль не прекращает декларировать тезисы о том, что Россия никто не примет членство Украины в НАТО и не отдаст те оккупированные территории, которые уже контролируют российские войска. И если проанализировать заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа, то он давно скептически относился к тому, что Украина может вернуть оккупированные земли. Также республиканец не поддерживает ее членство в НАТО. Именно поэтому есть ряд вопросов, по которым Трамп и Путин могли бы сойтись. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, вместе с тем есть и пункты, которые в Вашингтоне вряд ли примут.

"Российский лидер также полон решимости жестко ограничить Вооруженные силы Украины и свести к минимуму ее связи с трансатлантическим альянсом, оставляя Киеву мало возможностей для защиты от любых будущих нападений", — говорится в статье.

Авторы называют это "возвращением к карательным условиям", которые Россия пыталась продиктовать Украине в первые несколько недель своего вторжения еще в феврале 2022 года.

"Поскольку Трамп готовится принести присягу в понедельник, любые дальнейшие переговоры будут чрезвычайно трудными", — резюмирует СМИ.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем ближе дата инаугурации Дональда Трампа, тем меньше уверенности у команды новоизбранного президента США, что войну в Украине удастся остановить как можно скорее. По крайней мере, на это намекает заявление спецпосланника по Украине, которого избрал Трамп, Кита Келлога. Он заявил, что будет стремиться, чтобы российско-украинская война прекратилась в течение 100 дней от инаугурации нового президента США. То есть, о прекращении российско-украинской войны через 24 часа после инаугурации 47-го президента США речь уже не идет. Реально ли США остановить войну до 30 апреля? И не возникает ли ощущение, что у Трампа и его окружения начинают понимать, что вообще не знают, как дальше поступать в отношении Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



