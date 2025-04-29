У Трампа раскрыли последствия продолжения войны в Украине еще несколько лет

Вице-президент США Джей Ди Вэнс убежден, что затягивание войны в Украине может обернуться демографическим коллапсом, ядерным ударом и непоправимыми потерями для украинского народа. Такое заявление вице-президент США сделал в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Политик высказал мнение, что, если не прекратить войну в ближайшее время, то украинцы не смогут выйти из нее с достойными результатами.

"Я думаю, что в основных СМИ бытует странная идея, что, если это продлится еще несколько лет, россияне упадут, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Однако это не та реальность, в которой мы живем", — сказал Вэнс.

Он также добавил, что еще несколько лет такой войны приведут к краху общества, ведь "демографические показатели обеих этих стран (Украины и РФ. – ред.) — это кошмар".

"Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться. Политика администрации (Трампа. — ред.) заключается в том, чтобы это прекратилось, и я гарантирую вам, что президент заставляет всех своих людей, включая меня, усердно работать ради этой конечной цели", — добавил Вэнс.

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В отчете говорится, что прекращение огня после ударов по энергетике Украины и "Пасхального перемирия" показали, что детали любого будущего соглашения о прекращении огня или мирного соглашения, должны быть общедоступными, официально согласованными заранее всеми сторонами и предусматривать надежные механизмы мониторинга.



