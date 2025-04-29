У Трампа раскрыли последствия продолжения войны в Украине еще несколько лет

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Кравцев Сергей
Вице-президент США Джей Ди Вэнс убежден, что затягивание войны в Украине может обернуться демографическим коллапсом, ядерным ударом и непоправимыми потерями для украинского народа. Такое заявление вице-президент США сделал в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.
Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников
Политик высказал мнение, что, если не прекратить войну в ближайшее время, то украинцы не смогут выйти из нее с достойными результатами.
Он также добавил, что еще несколько лет такой войны приведут к краху общества, ведь "демографические показатели обеих этих стран (Украины и РФ. – ред.) — это кошмар".
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин не рассматривает "перемирие" на День Победы как серьезный шаг на пути к длительному миру в Украине. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).
В отчете говорится, что прекращение огня после ударов по энергетике Украины и "Пасхального перемирия" показали, что детали любого будущего соглашения о прекращении огня или мирного соглашения, должны быть общедоступными, официально согласованными заранее всеми сторонами и предусматривать надежные механизмы мониторинга.
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