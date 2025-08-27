У Трампа намекнули, на что должна согласиться Украина, чтобы прекратить войну

Россия в вопросе прекращения своей войны против Украины вынесла на обсуждение свое "мирное предложение" по Донецкой области. Возможно, это предложение Киеву будет сложно принять, но это ближайший путь к миру. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Fox News" сделал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Рассуждая о том, кто больше ответственен за продолжение войны – Россия или Украина Стив Уиткофф отметил, что в Белом доме хорошо понимают, что есть две сложные стороны. Президент Трамп сказал, что он действительно расстроен из-за России в определенных аспектах, но он также не совсем в восторге от того, какую позицию занимает Украина.

При этом Стив Уиткофф подчеркнул, что никто не сделал больше для того, чтобы приблизить Украину и Россию друг к другу и к соглашению, чем президент.

"Россияне положили свое мирное предложение на стол. Оно включает Донецк (американцы под этим словом чаще понимают всю область, а не город – ред.). Возможно, это не то, что украинцы смогут принять", — отметил спецпредставитель Трампа.

Он не уточнил, ни что именно предусматривает это предложение россиян, ни, когда его подали, а лишь в очередной раз повторил, что "никто и никогда не достигал такого прогресса в этом вопросе", как президент США Дональд Трамп.

