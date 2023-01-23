У россиян в Луганской области начались проблемы: подробности от Сергея Гайдая

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сегодня россияне не знают ни одно безопасное место в Луганской области, где можно было бы хранить боеприпасы. После того, как украинские защитники нанесли серию прицельных ударов по складах, у оккупантов панические настроения и уже прослеживаются серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов. Раньше россияне доставляли снаряды на фронт по железной дороге. Теперь же отказались от этого и используют лишь грузовики. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Сергей Гайдай. Фото: из открытых источников
Глава Луганщины отметил, что задача ВСУ – создать российским захватчикам "снарядный голод" в тылу.
Глава Луганской ОВА отметил, что россияне на Луганщине уже испытывают сложности из-за повреждения логистических путей. По его словам, в связи с этим боеприпасы подвозят грузовиками, а не по железной дороге.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны заявили об изменениях в российской армии: основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин перестает быть героем и теряет авторитет в глазах Владимира Путина.
Также издание "Комментарии" сообщало — лед тронулся: Германия не против, если Польша передаст танки "Leopard 2" Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости