У россиян в Луганской области начались проблемы: подробности от Сергея Гайдая

Сегодня россияне не знают ни одно безопасное место в Луганской области, где можно было бы хранить боеприпасы. После того, как украинские защитники нанесли серию прицельных ударов по складах, у оккупантов панические настроения и уже прослеживаются серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов. Раньше россияне доставляли снаряды на фронт по железной дороге. Теперь же отказались от этого и используют лишь грузовики. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Сергей Гайдай. Фото: из открытых источников

Глава Луганщины отметил, что задача ВСУ – создать российским захватчикам "снарядный голод" в тылу.

"То есть, когда они не смогут своевременно постоянно подвозить боекомплекты для своей артиллерии. А мы видели, как разрывается эта логистическая цепочка после взрывов на их складах", — заявил Сергей Гайдай.

Глава Луганской ОВА отметил, что россияне на Луганщине уже испытывают сложности из-за повреждения логистических путей. По его словам, в связи с этим боеприпасы подвозят грузовиками, а не по железной дороге.

"Такие очереди из фур со снарядами выстраивали возле Луганска, более 10 километров и дальше по 2, по 3 фуры подвозить поближе к фронту, а дальше перегружали уже в военные грузовики. Это все усложняет ведение боевых действий и держание обороны по всей линии фронта", — рассказал Сергей Гайдай.

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