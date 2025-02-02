У россиян уже не хватает вояк в строю: подробности от британской разведки

Россия формирует штурмовые группы из раненых солдат, которых преждевременно вернули на войну. Таким образом Москва пытается уменьшить нагрузку на медицинскую систему. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны Британии в X (Twitter).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британская разведка, ссылаясь на данные из открытых источников, отмечает, что 20-я общевойсковая армия РФ сформировала штурмовые группы из пеших раненых военных и направила их в бой.

"Существует реальная возможность того, что российское командование направляет такую активность на содержание личного состава, который в противном случае потерялся бы в перегруженной медицинской системе", — говорится в сводке.

Раненые российские военные могли быть возвращены в свои части после преждевременной выписки по приказу их командиров.

Британские аналитики утверждают, что отсутствие надлежащей медицинской помощи в отдаленных от линии фронта учреждениях обусловливает необходимость переноса административного и медицинского бремени обратно в воинские части.

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