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У россиян уже не хватает вояк в строю: подробности от британской разведки

Британская разведка сигнализирует, что Россия преждевременно возвращает на войну солдат с ранениями

сегодня, 14:25
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Кравцев Сергей

Россия формирует штурмовые группы из раненых солдат, которых преждевременно вернули на войну. Таким образом Москва пытается уменьшить нагрузку на медицинскую систему. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны Британии в X (Twitter).

У россиян уже не хватает вояк в строю: подробности от британской разведки

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британская разведка, ссылаясь на данные из открытых источников, отмечает, что 20-я общевойсковая армия РФ сформировала штурмовые группы из пеших раненых военных и направила их в бой.                                                                                                   

"Существует реальная возможность того, что российское командование направляет такую активность на содержание личного состава, который в противном случае потерялся бы в перегруженной медицинской системе", — говорится в сводке.

Раненые российские военные могли быть возвращены в свои части после преждевременной выписки по приказу их командиров.

Британские аналитики утверждают, что отсутствие надлежащей медицинской помощи в отдаленных от линии фронта учреждениях обусловливает необходимость переноса административного и медицинского бремени обратно в воинские части.

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Также издание "Комментарии" писало – Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Украинские воины за первый месяц 2025 года обезвредили там 15 тысяч оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.




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