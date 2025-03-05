У россиян снижение потерь на фронте: британская разведка назвала причину

Темпы наступления российской оккупационной армии снизились в феврале. Потери убитыми и ранеными на фронте упали до 35 тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, среднесуточные потери России в феврале 2025 года составили 1255 человек, что является самым низким дневным средним показателем с августа 2024 года.

Общее количество зарегистрированных потерь России в феврале составило 35 140 человек, что примерно на 13 000 меньше, чем в январе, когда был зафиксирован второй по величине месячный показатель.

По данным британской разведки, с начала 2025 год Россия потеряла на фронте около 90 000 человек, а момента вторжения в Украину потери достигли 875 00 человек.

"Снижение зафиксированного уровня потерь, который остается высоким, вероятно, отражает снижение темпов российских операций и атак. Уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в марте 2025 года, при этом продолжатся атаки спешенной пехоты по нескольким направлениям", — отмечают в Минобороны Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские военные командиры выполняют приказ Кремля и заставляют мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с министерством обороны России. В противном случае их шансы выжить снижаются до 10%. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Отмечается, что контракты, заключенные с российскими солдатами имеют формальные даты окончания, они, как сообщает независимое российское СМИ Verstka, могут действовать бессрочно, а тем, кто отказывается подписывать, угрожают отправкой в "мясорубку" с уровнем выживаемости всего 10-15%.

По информации британской разведки, российские усилия по принуждению мобилизованных солдат подписывать бессрочные контракты, весьма вероятно, отчасти мотивированы нехваткой опытных солдат, поскольку с момента вторжения в Украину в 2022 году Россия потеряла около 860 тысяч убитых и раненых. Это серьезно сократило численность российского персонала с более чем элементарным уровнем подготовки.



