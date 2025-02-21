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Британская разведка узнала об ультиматуме, который поставил Кремль мобилизованным

Российские командиры тем, кто отказывается подписывать контракт с Минобороны РФ, угрожают отправкой в "мясорубку" с уровнем выживаемости всего 10-15%

сегодня, 12:05
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Кравцев Сергей

Российские военные командиры выполняют приказ Кремля и заставляют мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с министерством обороны России. В противном случае их шансы выжить снижаются до 10%. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Британская разведка узнала об ультиматуме, который поставил Кремль мобилизованным

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что контракты, заключенные с российскими солдатами имеют формальные даты окончания, они, как сообщает независимое российское СМИ Verstka, могут действовать бессрочно, а тем, кто отказывается подписывать, угрожают отправкой в "мясорубку" с уровнем выживаемости всего 10-15%.

По информации британской разведки, российские усилия по принуждению мобилизованных солдат подписывать бессрочные контракты, весьма вероятно, отчасти мотивированы нехваткой опытных солдат, поскольку с момента вторжения в Украину в 2022 году Россия потеряла около 860 тысяч убитых и раненых. Это серьезно сократило численность российского персонала с более чем элементарным уровнем подготовки.

"Руководство России также почти наверняка воспринимает такие меры как сокращение потенциальной потребности в дальнейших непопулярных внутри страны мобилизациях. После объявления Путиным частичной мобилизации в 2022 году сотни тысяч молодых и образованных россиян предпочли покинуть страну, чем участвовать в незаконном российском вторжении. Это существенно способствовало долгосрочным трудностям на российском рынке труда", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор имеет возможность запускать по Украине около 2000 дронов-камикадзе (OWA UAS) каждый месяц. Однако Украина начала отвечать собственными ударами по военным объектам на России. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).




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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1892866763873730983
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