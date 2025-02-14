Сколько "шехедов" ежемесячно РФ может запускать по Украине: британская разведка назвала цифры

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор имеет возможность запускать по Украине около 2000 дронов-камикадзе (OWA UAS) каждый месяц. Однако Украина начала отвечать собственными ударами по военным объектам на России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Отмечается, в январе 2025 года Россия запустила около 2400 дронов-камикадзе по Украине, превысив показатель декабря 2024 года в 1700. Российские удары в первую очередь были нацелены на энергетическую инфраструктуру, а также на военные объекты.
По данным британской разведки, общее количество за январь 2025 года сопоставимо с общими показателями за ноябрь 2024 года и октябрь 2024 года.
Как отмечается в сводке, предотвращение запусков дронов-камикадзе является сложной задачей.
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