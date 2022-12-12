У россиян паника – передислоцируются с Мелитополя

Украинские воины в выходные нанесли прицельный удар по пункту базирования аналитиков ФСБ во временно оккупированном Мелитополе, российские военные пытаются спрятать свои подразделения после ударов ВСУ. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".

Взрывы. Фото: из открытых источников

"Мы видим, что их ПВО не сработала (Ред. – в выходные). И теперь у них паника. Они не понимают, что делать. Со вчерашнего утра они занимаются переброской своих военных группировок в другие места, чтобы пытаться спрятать их. Я бы не говорил, что они убегают – они передислоцируются", – отметил Иван Федоров.

Градоначальник также рассказал, что украинским защитникам удалось нанести прицельные удары как минимум по трем объектам вблизи Мелитополя и в самом Мелитополе. По его Федерова, десятки оккупантов погибли, а около 200 – доставлены в госпитали, в том числе во временно оккупированном Крыму.

По информации мэра Мелитополя, был уничтожен рашистский блокпост, который расположен на расстоянии 20 км от города. Также была уничтожена радиолокационная станция, с помощью которой захватчики как отслеживали цели своими силами ПВО, так и делали аэронавигацию. Кроме этого ничего не осталось от россиян в гостинично-ресторанном комплексе в окрестностях Мелитополя, где постоянно проживало подразделение ФСБ, которое занималось тем, что проводило аналитику и ведение баз данных. На территории этого комплекса также часто были осетины.

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