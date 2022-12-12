logo

BTC/USD

17016.38

ETH/USD

1254.00

LTC/USD

75.00

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У россиян паника – передислоцируются с Мелитополя
commentss НОВОСТИ Все новости

У россиян паника – передислоцируются с Мелитополя

В Мелитополе взорвали базу аналитиков ФСБ - россияне передислоцируются

сегодня, 17:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украинские воины в выходные нанесли прицельный удар по пункту базирования аналитиков ФСБ во временно оккупированном Мелитополе, российские военные пытаются спрятать свои подразделения после ударов ВСУ. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".

У россиян паника – передислоцируются с Мелитополя

Взрывы. Фото: из открытых источников

"Мы видим, что их ПВО не сработала (Ред. – в выходные). И теперь у них паника. Они не понимают, что делать. Со вчерашнего утра они занимаются переброской своих военных группировок в другие места, чтобы пытаться спрятать их. Я бы не говорил, что они убегают – они передислоцируются", – отметил Иван Федоров.

Градоначальник также рассказал, что украинским защитникам удалось нанести прицельные удары как минимум по трем объектам вблизи Мелитополя и в самом Мелитополе. По его Федерова, десятки оккупантов погибли, а около 200 – доставлены в госпитали, в том числе во временно оккупированном Крыму.

По информации мэра Мелитополя, был уничтожен рашистский блокпост, который расположен на расстоянии 20 км от города. Также была уничтожена радиолокационная станция, с помощью которой захватчики как отслеживали цели своими силами ПВО, так и делали аэронавигацию. Кроме этого ничего не осталось от россиян в гостинично-ресторанном комплексе в окрестностях Мелитополя, где постоянно проживало подразделение ФСБ, которое занималось тем, что проводило аналитику и ведение баз данных. На территории этого комплекса также часто были осетины. 

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что полный блэкаут в Украине из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре – это реалистичный сценарий. При этом не ожидает массового выезда украинцев из страны, предполагая разве что отток людей из городов в сельскую местность, где есть возможность отапливаться дровами. Он также призывает партнеров усилить поддержку нашей страны генераторами и трансформаторами. Как оцениваете заявления министра? Что еще можно предпринять, чтобы Украина сумела пройти эту зиму без серьезных потерь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

dennnn

сегодня, 18:05

Компактный и мощный портативный обогреватель с керамическим нагревом (900 Вт), подключается прямо к розетке в стене, очень экономный и бесшумный, есть таймер и пульт! Цена по Акции: 449 грн. ----- https://rip.to/obigriv

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!