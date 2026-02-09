У россиян остался месяц: озвучен интригующий прогноз дальнейших действий Путина в Украине

Россия продолжает наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, пытаясь как можно скорее принудить Украину к капитуляции. Такое мнение высказал в эфире Radio NV ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и нынешний директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Фото: скриншот

По его словам, Кремль надеется использовать холодное время года, когда низкие температуры помогают максимизировать последствия атак на гражданское население.

"У них примерно еще осталась луна, когда они могут создавать значительный дискомфорт нашим гражданам. После этого, когда наступит весна и станет теплее, эффект от таких ударов существенно снизится", — пояснил Дикий.

Он подчеркнул, что Россия прекрасно отдает себе отчет: за этот короткий период они не смогут получить заметного преимущества на фронте. Ударная кампания на гражданскую инфраструктуру, по его словам, является признанием того, что военные попытки перелома ситуации в пользу России потерпели неудачу. В прошлом году, добавил Дикий, российская армия смогла захватить только 1% украинской территории после продолжительных и изнурительных боев, что свидетельствует об ограниченности их возможностей.

В то же время эксперт подчеркнул, что теперь Москва делает ставку на психологическое давление из-за гражданского населения.

"Поскольку ВСУ они не смогли победить, Россия надеется повлиять на людей, чтобы они требовали от власти подписать мирные соглашения на условиях Кремля", — пояснил Дикий.

Он отметил, что цена такого мира для Украины фактически означает добровольную сдачу под российский контроль. Поэтому, по словам эксперта, Кремль спешит и пытается максимально использовать остаточный зимний период для создания давления на население.

Как уже писали "Комментарии", в 2026 году Российская Федерация может сделать ставку на баллистические ракеты как один из главных инструментов давления и устрашения Украины. Наибольший риск чревато территориями, находящимися в пределах примерно 500 километров от районов пуска. В эту зону входит значительная часть Левобережья, южные области, а также отдельные северные регионы страны.