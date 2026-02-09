Низка регіонів під загрозою: експерт нажахав заявою про нову тактику ударів Путіна

У 2026 році Російська Федерація може зробити ставку на балістичні ракети як один із головних інструментів тиску та залякування України. Найбільший ризик загрожує територіям, що перебувають у межах приблизно 500 кілометрів від районів пуску. До цієї зони входить значна частина Лівобережжя, південні області, а також окремі північні регіони країни. Про такі сценарії розвитку подій заявив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі для ЗМІ.

Фото: з відкритих джерел

Аналітик звертає увагу на те, що російська армія вже активно використовує балістичні ракети для ураження об’єктів тилового забезпечення. Основний акцент робиться на знищенні логістичних вузлів і складської інфраструктури, які відіграють важливу роль у забезпеченні стабільної роботи економіки. Під ударами опиняються великі розподільчі центри торговельних мереж, залізничні об’єкти, а також склади й логістичні майданчики сервісних компаній, зокрема відомих поштових операторів.

На думку Коваленка, перелік потенційних цілей може надалі розширюватися. Противник здатен перейти до систематичних атак на нові категорії об’єктів цивільної інфраструктури, які не пов’язані безпосередньо з енергетикою, але мають критичне значення для життєзабезпечення країни.

Експерт наголошує, що очікувати зменшення кількості балістичних ударів не варто. Навпаки, існує серйозна загроза, що вже у 2026 році саме балістичні ракети стануть одним із ключових викликів для України. У зв’язку з цим перед державою постане нагальна потреба у пошуку ефективних рішень для протидії цьому виду озброєння, який Росія використовує як засіб терору проти цивільного населення.

Як вже писали "Коментарі", самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про масштабну перевірку боєготовності збройних сил країни, яка триватиме щонайменше до весни 2026 року. Цей крок відбувається на тлі розгортання нових російських ракетних комплексів "Орешнік" та будівництва додаткових військових полігонів, що змушує українську сторону залишатися на високій готовності та уважно стежити за подіями на північному кордоні.