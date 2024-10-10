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У россиян меняется мнение о войне в Украине: какие группы населения против

Растет количество россиян, считающих войну в Украине вредной.

сегодня, 10:42 comments1511
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Slava Kot

Количество россиян, считающих вторжение в Украину более вредным, чем полезным, продолжает расти. Кроме того, стало известно, какие группы российского населения поддерживают войну в Украине, а какие против. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование "Левада-Центра".

У россиян меняется мнение о войне в Украине: какие группы населения против

Россияне меняют мнение о войне в Украине. Фото из открытых источников

По результатам сентябрьскому опроса "Левада-Центра", 47% граждан РФ заявили, что война нанесла стране больше вреда. Это на 6% больше, чем в мае 2023 года. Одновременно снизилась доля тех, кто считает, что война принесла больше пользы – с 38% в мае до 28% в сентябре.

Чаще критически относятся к войне женщины – 55%, молодежь до 24 лет – 55% и жители небольших городов – 52%. Главными причинами такого мнения россияне называют гибель, страдание людей от потерь в войне и ухудшение экономической ситуации. Другими причинами стало ухудшение отношений с другими странами и западные санкции против России.

Как показал опрос, сторонниками войны в Украине стали преимущественно мужчины – 38%, люди в возрасте от 55 лет – 34% и москвичи – 32%. По их словам, война принесла присоединение украинских территорий и защиту русскоязычного населения Донбасса, а также укрепила позиции России в мире.

Социологи отмечают постепенную усталость россиян от войны, хотя большинство граждан не демонстрируют активный протест, оставляя решение этого вопроса на рассмотрение властей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне злые на Путина. По их словам, это "стыд" и "позор" для российского диктатора.

Также "Комментарии" писали, что президент США Джо Байден рассказал, кто фактически предоставил "разрешение" Путину на полномасштабное вторжение в Украину.



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Источник: https://www.levada.ru/2024/10/09/konflikt-s-ukrainoj-vnimanie-podderzhka-otnoshenie-k-razlichnym-usloviyam-mirnogo-soglasheniya-v-sentyabre-2024-goda/
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