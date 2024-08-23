У россиян болезненные потери в авиации: о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Точные данные не сообщаются, однако после ударов дронов есть все основания утверждать, что авиапарк страны-агрессора снова сократился. Какие самолеты были на аэродроме "Мариновка"? Каков результат украинского удара по аэродрому "Саваслейка"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Авиация. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире телеканала "Киев24" отметил, что на пораженном украинскими силами аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ размещались самолеты-бомбардировщики Су-34 и разведывательные самолеты Су-24МР.
Эксперт отметил, что на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области раньше базировались разведчики.
По его словам, аэродром ранее не привлекал внимания. Туда перебросили эскадрилью Су-34. И произошла такая атака. Потому что им уже не так близко летать как из Морозовска или Миллерова, но довольно близко, отметил Криволап.
Авиационный эксперт Богдан Долинце в интервью РБК-Украина заявил, что в результате украинского удара по аэродрому "Саваслейка" российская армия могла потерять половину своих МиГ-31К, способных переносить ракету "Кинжал".
По его словам, до полномасштабного российского вторжения была информация, что на вооружении РФ находится 12 самолетов МиГ-31К. Ранее уже было подтверждено уничтожение одного из них, еще один уничтожили во время удара по "Саваслейке".
Аналитик напомнил, что МиГ-31К был создан на базе МиГ-31 версии Б или БС. А таких самолетов, по его словам, еще больше 100 единиц в запасе российской армии.
Читайте также на портале "Комментарии" – как лишить РФ авиации: готовится ли РФ к новому массированному удару .
Новости