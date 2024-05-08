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У России преимущество: Нидерланды высказались, есть ли смысл дальше помогать Украине

Глава Минобороны Нидерландов уверена, что ситуацию в войне еще можно изменить в пользу Украины

сегодня, 10:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Теперь окончательный исход в войне напрямую зависит от западной помощи. Именно от этого в значительной степени зависит, получится ли переломить текущую тенденцию на фронте российско-украинской войны, где преимущество сейчас имеет Россия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью литовскому общественному вещателю "LRT" сделала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. 

У России преимущество: Нидерланды высказались, есть ли смысл дальше помогать Украине

Кайса Оллонгрен. Фото: из открытых источников

Министр отметила, что можно понять украинских военных в окопах, которые говорят, что помощи Запада катастрофически не хватает, но, вместе с тем, подчеркнула Кайса Оллонгрен, нужно понимать, что война – это сложное и страшное явление.

"Сейчас мы действительно видим, что Россия имеет определенное преимущество. Но я убеждена, что мы можем изменить ситуацию, если увеличим объемы производства, в частности боеприпасов, а также дронов и других новых технологий, которые очень широко привлекают и применяют в Украине. Если мы сможем усилить в частности ее ПВО – я убеждена, что Украина будет иметь успех. Но мы должны активно поддерживать Украину", – отметила Кайса Оллонгрен.

Также ее спросили, чего ждать от Нидерландов в дальнейшем, если парламентские выборы показали, что многие люди поддерживают популистские силы.

Оллонгрен отметила, что партия-победительница Герта Вилдерса не получила большинства и до сих пор ведет сложные коалиционные переговоры. Также она отметила, что в целом в парламенте и обществе высокая поддержка Украины и понимание, что от этого зависит безопасность Европы.

"Надеюсь, когда избиратели будут голосовать на выборах в Европарламент в июне, они серьезно задумаются о том, что безопасность – не что-то, что есть "по умолчанию" и будет всегда... В безопасность необходимо инвестировать, мы должны вкладываться в нашу безопасность, нам нужны люди, готовые одеть форму и защищать наш континент", – подчеркнула министр.

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Источник: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/2267459/olandu-gynybos-ministre-rusai-turi-pranasuma-bet-galime-pakeisti-situacija
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Обсуждения

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Донбас

сегодня, 10:40

Сенс есть только у зеленых выблядков. Чем дольше и больше будут давать денег, тем дольше и больше эти зеленые твари будут разворовывать. Больше никакого сенса нет и не будет с этой властью воров.

Ігор

сегодня, 10:15

Змінити можна все і завжди треба змінювати країну потрібен сильний поштовх сильний землетрус щоб розбудити це тилове болото яке дозволяє чиновникам жити по-старому і красти. Гнати цю проросійську ********: Гетманцева Єрмака ... Потрібен сильний землетрус серед всіх корумпованих чиновників. Боягузлива бандерівщина сховалась у схронах під час інавгурації і победобесся, а Росія навпаки б'є по боягузам навіть і у святкові дні. Так було після олімпіади у Сочі коли на покірність Порошенка Кличка Яценюка Тягнибока ... відповіли вбивством небесної сотні і крадіжкою Криму Донбасу.


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