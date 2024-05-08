У России преимущество: Нидерланды высказались, есть ли смысл дальше помогать Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Теперь окончательный исход в войне напрямую зависит от западной помощи. Именно от этого в значительной степени зависит, получится ли переломить текущую тенденцию на фронте российско-украинской войны, где преимущество сейчас имеет Россия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью литовскому общественному вещателю "LRT" сделала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Кайса Оллонгрен. Фото: из открытых источников
Министр отметила, что можно понять украинских военных в окопах, которые говорят, что помощи Запада катастрофически не хватает, но, вместе с тем, подчеркнула Кайса Оллонгрен, нужно понимать, что война – это сложное и страшное явление.
Также ее спросили, чего ждать от Нидерландов в дальнейшем, если парламентские выборы показали, что многие люди поддерживают популистские силы.
Оллонгрен отметила, что партия-победительница Герта Вилдерса не получила большинства и до сих пор ведет сложные коалиционные переговоры. Также она отметила, что в целом в парламенте и обществе высокая поддержка Украины и понимание, что от этого зависит безопасность Европы.
Читайте также на портале "Комментарии" — понимает ли Запад, что РФ ведет войну не только против Украины: почему меняется риторика.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Донбас
сегодня, 10:40
Сенс есть только у зеленых выблядков. Чем дольше и больше будут давать денег, тем дольше и больше эти зеленые твари будут разворовывать. Больше никакого сенса нет и не будет с этой властью воров.
Ігор
сегодня, 10:15
Змінити можна все і завжди треба змінювати країну потрібен сильний поштовх сильний землетрус щоб розбудити це тилове болото яке дозволяє чиновникам жити по-старому і красти. Гнати цю проросійську ********: Гетманцева Єрмака ... Потрібен сильний землетрус серед всіх корумпованих чиновників. Боягузлива бандерівщина сховалась у схронах під час інавгурації і победобесся, а Росія навпаки б'є по боягузам навіть і у святкові дні. Так було після олімпіади у Сочі коли на покірність Порошенка Кличка Яценюка Тягнибока ... відповіли вбивством небесної сотні і крадіжкою Криму Донбасу.