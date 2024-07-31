В России возникли серьезные проблемы с мобилизационным ресурсом, доказательства этому приводит политолог Михаил Басараб.

Оккупанты

В частности, по его словам, сегодня кремлевский диктатор Владимир Путин вдвое повысил единовременную выплату тем, кто подписывает контракт на СВО. Кроме того, Госдума страны-агрессора приняла закон о лишении гражданства иностранцев, получивших паспорта, но не желающих становиться на военный учет.

При этом, как отметил Басараб, командующий армией Кадырова Алаудинов пожаловался в ток-шоу Скабеевой, что для достижения ощутимого успеха на фронте необходимо удвоить или утроить количество личного состава. И тут же выразил скепсис, что этого можно добиться.

"Доля расходов на войну в бюджете России уже очень велика. Они необратимо выдыхаются, но надеются, что мы уступим быстрее. Это отнюдь не означает, что враг стал слаб и его будет легко преодолеть. Указанные факты говорят только о том, что мы можем и должны победить РФ. Они хоть и больше, но с огромным количеством внутренних проблем", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о назначении единовременной выплаты для военных, подписавших контракт с Минобороны РФ в период с 1 августа по 31 декабря. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков объяснил, зачем глава Кремля Владимир Путин повысил единовременную выплату новым контрактникам. При этом он категорически отрицает, что такое решение связано с изменением задач в зоне проведения "специальной военной операции".



