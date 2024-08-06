У России есть план как разрушить Украину изнутри: Запад ей в этом помогает

Поражение России на поле боя, а не переговоры — ключ к миру в Европе, считает общественный деятель Тарас Стецькив. Он добавил, что Запад, подталкивая Киев к переговорам, просто не понимает, что кремлевский диктатор Владимир Путин ни в коем случае не рассматривает переговоры как способ завершения войны. Все сигналы о якобы его готовности к такому варианту – это "ФСБешний разводняк для наивных".

Переговоры Украины и РФ

Кроме того, по мнению эксперта, Путин вероятными переговорами даже самыми разговорами об этом стремится разложить и развалить украинское общество изнутри, а параллельно разделить Запад в подходах к завершению войны.

Как говорит Стецькив, в современных реалиях течения и динамики российско-украинской войны начало каких-либо реальных мирных переговоров (с посредниками или без) между Россией и Украиной невозможно без согласия Украины на территориальные уступки, по крайней мере, без фиксации актуальной линии фронта. Причем это не дает никакой гарантии их успешного завершения или приемлемого компромисса.

Допустим, говорит эксперт, подобные переговоры начинаются. В процессе их протекания украинское общество неизбежно поделится на две неравные части: на тех, кто за мир и компромисс и тех, кто за победу над оккупантом.

"Чем дольше будут идти переговоры (а Россия будет их намеренно затягивать), тем больше те в Украине, кто "за мир" будут делиться дальше и дробится в вопросе, на какие компромиссы можно пойти, чтобы прекратить войну. Согласиться только в Крым. Или и на Донбасс тоже. А может, еще нейтральный статус. Может, без НАТО, но с какими-то гарантиями от великих государств. Вариантов будет множество", – говорит Стецькив.

По его словам, наиболее опасно, что в процессе долгосрочных переговоров будет происходить массивная демобилизация украинского общества из решительности к борьбе в настроенность на любой компромисс. Это штука психологическая, и когда такая инфекция достаточно сильно разъест нас изнутри – Россия выйдет из переговоров, обвинив Украину в недоговороспособности.

"А мы окажемся в гораздо худшем положении, чем были в начале таких переговоров. Вдобавок точно найдется часть общества, которое обвинит Зеленского, что он, мол, не так вел переговоры. Или Россия продиктует нам свои, крайне унизительные для нас, условия мира. А посредники могут заставить нас согласиться, чтобы закрыть украинский вопрос. Так Россия поступала ВСЕГДА. И нет никаких оснований думать, что что-то изменилось в ее подлой имперской ментальности", — заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что потерянные территории уже никогда не будут украинскими, там Украина просто исчезнет, поэтому пример разделенной Германии или Кореи в нашем случае просто неуместен.

Эксперт уверен, что Путин через некоторое время нарушит любой мир или перемирие и пойдет дальше, потому что его цель уничтожить Украину и развалить после этого Запад.

"Поэтому единственным правильным рецептом завершения российско-украинской войны и рецептом устойчивого мира является как можно быстрее избавиться от иллюзии переговоров с путинской Россией и дать Украине все необходимые инструменты для победы на поле боя. А лучше стать с ней бок о бок в борьбе против тирании", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ заявляют , что готовы на переговоры с Украиной на условиях, ранее выдвинутых Путиным.



