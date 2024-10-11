У россиян большие потери на Курщине: что удалось ВСУ

Несмотря на тревожные новости, которые поступают с Курщины, где российское командование увеличивает численность своих войск, украинским военным удалось сорвать замысел противника. В итоге российская армия потеряла много техники. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Telegram сделал глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Операция в Курской области. Фото из открыты источников

Глава ЦПД уточнил, планы россиян были разрушены. Впрочем, пока деталей актуальных событий на Курщине глава ЦПД не раскрыл.

"В Курской области удалось пока сорвать замысел россиян. Без деталей, но в армии РФ значительные потери в технике", — отметил Андрей Коваленко.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что ВСУ отважно пытаются прорваться вперед, продолжая выполнять задачи Курской операции, российские войска не только отбивают атаки, но и сами имеют продвижение на Курщине. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Американские эксперты сообщают, что российские войска недавно продвинулись на главном украинским выступе в Курской области. Согласно геолокационным кадрам от 7 октября, россияне имеют незначительное продвижение в восточной части Обуховки (юго-восток от Коренево). Тем временем Минобороны РФ заявило, что неуказанные российские силы ВДВ захватили хутор Покровский (юг от Коренево). Российский военкор заявил, что подразделения 155-й морской пехотной бригады РФ продвинулись в Зеленый Шлях (юго-восток от Коренево), а несколько других российских блогеров сказали, что войска РФ захватили Новую Сорочину (севернее Суджи). Также военкор заявил, что россияне продвинулись в районе Черкасской Конопельки (юго-восток от Суджи). Однако ISW не обнаружила визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.



