У россиян большие потери на Курщине: что удалось ВСУ

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Кравцев Сергей
Несмотря на тревожные новости, которые поступают с Курщины, где российское командование увеличивает численность своих войск, украинским военным удалось сорвать замысел противника. В итоге российская армия потеряла много техники. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Telegram сделал глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
Операция в Курской области. Фото из открыты источников
Глава ЦПД уточнил, планы россиян были разрушены. Впрочем, пока деталей актуальных событий на Курщине глава ЦПД не раскрыл.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что ВСУ отважно пытаются прорваться вперед, продолжая выполнять задачи Курской операции, российские войска не только отбивают атаки, но и сами имеют продвижение на Курщине. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).
Американские эксперты сообщают, что российские войска недавно продвинулись на главном украинским выступе в Курской области. Согласно геолокационным кадрам от 7 октября, россияне имеют незначительное продвижение в восточной части Обуховки (юго-восток от Коренево). Тем временем Минобороны РФ заявило, что неуказанные российские силы ВДВ захватили хутор Покровский (юг от Коренево). Российский военкор заявил, что подразделения 155-й морской пехотной бригады РФ продвинулись в Зеленый Шлях (юго-восток от Коренево), а несколько других российских блогеров сказали, что войска РФ захватили Новую Сорочину (севернее Суджи). Также военкор заявил, что россияне продвинулись в районе Черкасской Конопельки (юго-восток от Суджи). Однако ISW не обнаружила визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.
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