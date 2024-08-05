У РФ снова потери: в ГУР раскрыли детали взрывов на российском "Морозовске"

В результате ударов по российскому аэродрому "Морозовск" 3 августа удалось уничтожить вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 и склад боеприпасов, еще два самолета вероятно повреждены обломками. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

Аэродром Морозовск. Фото из открытых источников

"Данные космической разведки свидетельствуют – в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора России "Морозовск" в Ростовской области 3 августа уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что полностью уничтожили вражеский склад авиационного вооружения. ГУР акцентирует, что от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

Кроме того, получили "четко заметные из космоса повреждения" четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск".

Читайте также на портале "Комментарии" — нам нужно совместное решение с нашими партнерами: Зеленский заявил о новом повороте в войне.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ). Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется", — говорится в сообщении.



