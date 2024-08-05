У РФ снова потери: в ГУР раскрыли детали взрывов на российском "Морозовске"

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Кравцев Сергей
В результате ударов по российскому аэродрому "Морозовск" 3 августа удалось уничтожить вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 и склад боеприпасов, еще два самолета вероятно повреждены обломками. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.
Аэродром Морозовск. Фото из открытых источников
Также сообщается, что полностью уничтожили вражеский склад авиационного вооружения. ГУР акцентирует, что от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.
Кроме того, получили "четко заметные из космоса повреждения" четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск".
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Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ). Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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