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У РФ снова потери: в ГУР раскрыли детали взрывов на российском "Морозовске"

ГУР "минуснули" Су-34 и склад боеприпасов

сегодня, 11:40
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Кравцев Сергей

В результате ударов по российскому аэродрому "Морозовск" 3 августа удалось уничтожить вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 и склад боеприпасов, еще два самолета вероятно повреждены обломками. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

У РФ снова потери: в ГУР раскрыли детали взрывов на российском "Морозовске"

Аэродром Морозовск. Фото из открытых источников

"Данные космической разведки свидетельствуют – в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора России "Морозовск" в Ростовской области 3 августа уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что полностью уничтожили вражеский склад авиационного вооружения. ГУР акцентирует, что от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

Кроме того, получили "четко заметные из космоса повреждения" четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ). Об этом сообщает Генштаб ВСУ. 

"Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется", — говорится в сообщении. 




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