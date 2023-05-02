У РФ появилась новая цель во время ракетных ударов – почему ВСУ бьют тревогу

Исходя из того, что Россия существенно активизировали удары по Украине, применяя ракеты и дроны, напрашивается вывод, что оккупанты пытаются поразить новые цели. В осенне-зимний период враг активно был по объектам критической инфраструктуры. Куда теперь целится Россия? И, почему силы ПВО могут начать пропускать удары агрессора? Издание "Комментарии" в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ и хотят помешать этому

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне предчувствуют приближающееся контрнаступление ВСУ, поэтому пытаются сделать все, чтобы помешать ему. Такое мнение эксперт озвучил в эфире "24 канала".

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Олег Жданов считает, что первая и главная цель ракетных обстрелов – сорвать сроки контрнаступления Украины.

Что касается еще одной цели, то эксперт отметил, что она не изменилась. По мнению Жданова, РФ по-прежнему пытается ракетным террором принудить Украину к согласию на мир любой ценой. В ход идет обычный терроризм.

"По жилым кварталам легче всего бить. Например, определяется центр какого-то жилого массива, и он берется за основу координат, а дальше – куда попадет ракета. Не попадет в здание – нанесет вред взрывной волной и обломками вокруг", – отметил Олег Жданов.

Украинские военные "очень обеспокоены" нехваткой ракет для ПВО

Из-за уваливающегося дефицита ракет силы противовоздушной обороны Украины могут перестать пытаться сбивать вражеские снаряды. Такое мнение после очередного массированного обстрела в интервью "Sky News" озвучил аналитик по безопасности и обороне Майкл Кларк.

По его мнению, украинским военным придется сдержаннее использовать свои ракеты, чтобы не потратить свои запасы перед контрнаступлением.

Кларк убежден, что украинские военные "очень обеспокоены тем, что им придется начать пропускать больше ракет", которые российские оккупанты запускают по украинским городам.

Он также отметил, что одна батарея американских Patriot (шесть ракет и одна машина для их запуска), которые получает Украина, стоят 1 миллиард долларов, поэтому украинские военные вряд ли захотят тратить их на дешевые дроны или ракет.

"Они используют 200 зенитных ракет (Ред. – советских С-300) в месяц, поэтому, даже если они смогли бы что-то сделать, их может не хватать", — отметил Кларк.

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