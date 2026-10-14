У РФ есть козырь: на Западе объяснили, почему Путин рассчитывает сломить Украину

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, рассчитывает добиться перелома в войне за счет масштабной воздушной кампании в холодный сезон. Как пишет The Telegraph, Москва стремится не только разрушать энергетическую инфраструктуру Украины, но и подрывать экономические возможности страны, затрудняя работу промышленности, аграрного сектора и экспортных маршрутов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценке издания, Киев все чаще сталкивается с ударами, которые оставляют меньше времени на предупреждение. Под прицелом оказываются объекты "Нафтогаза", энергосистема, дата-центры, склады и железнодорожная инфраструктура. Атаки на порты Одессы и суда в Черном море создают дополнительные риски для украинского экспорта.

Особенно болезненными последствия могут оказаться для аграриев: перебои с перевозками затрудняют доставку урожая на рынки. Таким образом, давление на инфраструктуру способно одновременно осложнять повседневную жизнь граждан и сокращать поступление валютной выручки.

Одним из ключевых факторов The Telegraph называет производственные возможности сторон. По оценкам украинской военной разведки, приведенным изданием, Россия выпускает более 200 баллистических и крылатых ракет, а также около 3000 реактивных ударных беспилотников ежемесячно. Для сравнения, Украина намерена нарастить выпуск реактивных дронов-перехватчиков до 400 единиц в месяц к концу октября.

Ситуацию усложняет ограниченное производство американских противоракет PAC-3 для комплексов Patriot: США сообщили о выпуске 620 таких ракет в 2025 году и планах увеличить производство до 2000 ежегодно к 2030-му.

Однако сценарий капитуляции Украины не предрешен. Киев развивает локальную генерацию энергии, усиливает защиту сетей и внедряет новые средства перехвата. Украина также наносит удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и другим объектам.

Главный вывод издания: устойчивость Украины зимой будет зависеть не только от внутренних мер, но и от способности западных союзников ускорить производство и поставки вооружений. Без сокращения разрыва в ресурсах отражать массированные атаки будет значительно сложнее.

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