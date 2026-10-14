РФ має козир: на Заході пояснили, чому Путін розраховує зламати Україну

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, розраховує домогтися перелому у війні за рахунок масштабної повітряної кампанії у холодний сезон. Як пише The Telegraph, Москва прагне не лише руйнувати енергетичну інфраструктуру України, а й підривати економічні можливості країни, ускладнюючи роботу промисловості, аграрного сектору та експортних маршрутів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою видання, Київ все частіше стикається з ударами, які залишають менше часу на попередження. Під прицілом опиняються об'єкти "Нафтогазу", енергосистема, дата-центри, склади та залізнична інфраструктура. Атаки на порти Одеси та судна у Чорному морі створюють додаткові ризики для українського експорту.

Особливо болючими наслідки можуть бути для аграріїв: перебої з перевезеннями ускладнюють доставку врожаю на ринки. Таким чином, тиск на інфраструктуру здатний одночасно ускладнювати повсякденне життя громадян та скорочувати надходження валютної виручки.

Одним із ключових факторів The Telegraph називає виробничі можливості сторін. За оцінками української військової розвідки, наведеними виданням, Росія випускає понад 200 балістичних та крилатих ракет, а також близько 3000 реактивних ударних безпілотників щомісяця. Для порівняння, Україна має намір збільшити випуск реактивних дронів-перехоплювачів до 400 одиниць на місяць до кінця жовтня.

Ситуацію ускладнює обмежене виробництво американських протиракет PAC-3 для комплексів Patriot: США повідомили про випуск 620 таких ракет у 2025 році та плани збільшити виробництво до 2000 щорічно до 2030-го.

Проте сценарій капітуляції України не вирішено наперед. Київ розвиває локальну генерацію енергії, посилює захист мереж та впроваджує нові засоби перехоплення. Україна також завдає ударів по російським нафтопереробним підприємствам та іншим об'єктам.

Головний висновок: стійкість України взимку залежатиме не лише від внутрішніх заходів, а й від здатності західних союзників прискорити виробництво та постачання озброєнь. Без скорочення розриву в ресурсах відбивати масовані атаки буде значно складніше.

Читайте на порталі "Коментарі" - Кремль відреагував на обмеження Starlink в Україні: Пєсков зробив несподівану заяву.



