У РФ есть четкий и продуманный план: что делает, чтобы добиться капитуляции Украины

Россия пытается заставить Украину и ее западных партнеров к перемирию, заявил в эфире Радио NV военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий.

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По его словам, дело в том, что россияне не могут долго нести потери такого масштаба, их армия изнашивается. Сначала страдает техника, а затем личный состав. Как говорит Дикий, людей россияне еще пополняют, хотя качество этих новобранцев с каждым набором снижается. Уже на Харьковщине это стало очевидным из-за большого процента новобранцев, добавил Дикий.

Он подчеркнул, что сейчас у окупантов значительно большие проблемы с техникой, чем с личным составом. По словам эксперта, Россия не может компенсировать даже половину потерь, которые наносят ВСУ.

"Почему они сейчас не приостанавливаются, бросают снова и снова полностью уничтоженные части в наступление. Им сейчас очень важно переломить нас психологически. Они пытаются создать и у нас и у наших западных союзников иллюзию. Они очень отчаянно блефуют, насаждают месседж о том, что Россия способна годами вести войну такой интенсивности. А если да – она просто обречена в ней победить. Ведь очевидно, что ни мы, ни Запад такую войну 10 лет вести не будут”, – заявил Дикий.

Эксперт отметил, что Кремль направил все свои силы для достижения этой цели. В частности, речь идет о давлении на фронте и ударах по тылу, которыми Москва пытается показать "бессилие украинского ПВО".

То есть, по его словам, идет очень хорошо продуманная кампания, чтобы сломать не нашу армию, а тыл. Дикий говорит, что захватчики поняли, что военным путём не удастся победить. Теперь их цель – дожать тыл, создав ошибочную картину о бесконечных ресурсах России, подытожил Дикий.

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