Кравцев Сергей
На Гуляйпольском направлении из-за катастрофических потерь российское командование бросает на штурмы поваров, водителей, операторов дронов и раненых бойцов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что российские войска несут огромные потери из-за профессиональных действий Сил обороны Украины и собственной некомпетентности. Мобилизационная кампания Кремля не дает ожидаемого эффекта, поэтому командование вынуждено бросать на штурм всех подряд.
На передовую направляют раненых, тяжелобольных, поваров, водителей, связистов и операторов дронов. Российские солдаты сообщают о полной потере боеспособности.
Командиры в свою очередь продолжают демонстрировать пренебрежение к собственным бойцам.
Оккупанты признают, что людей катастрофически не хватает. На штурм идут все, кого раньше к бою не привлекали.
