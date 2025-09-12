Оккупанты приближаются к важному городу на Донбассе: в США сделали предупреждение

Российские оккупационные войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка в Донецкой области. Эту информацию подтверждают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные видеозаписи за 11 сентября свидетельствуют о том, что россияне продвигались в полях к северу от Белой Горы, к юго-востоку от Константиновки. В ISW отмечают, что существуют визуальные подтверждения тому, что россияне продвигались и к западу вдоль дороги Т0516 Торецк-Константиновка в восточной части Нелиповки, а также к посадке к северу от Яблоновки, к юго-западу от Константиновки.

Американские аналитики также обратили внимание на российские заявления о том, что захватчики РФ оккупировали Екатериновку и продвинулись к северу полями к западу от села, а также к западу от Нелиповки и юго-западнее Клебан-Быка.

Однако, пока ISW, не может подтвердить эти заявления.

Аналитики считают, что на этом участке фронта россияне ведут наступление, чтобы захватить всю Донецкую область. В частности, ее города-крепости Краматорск и Славянск.

Аналитики считают, что на этом участке фронта россияне ведут наступление, чтобы захватить всю Донецкую область. В частности, ее города-крепости Краматорск и Славянск.

"Вопреки всему, просторы украинского Донбасса дают возможности для маневров и эффективного ведения боевых действий, поэтому парализации фронта и хаотического отступления не будет. Эта ситуация в очередной раз доказывает нам, что основа в обороне и наступлении – это жесткий контроль логистики, а не погоня за уничтожением единичных [оккупантов] в лесополосах, ведь это второстепенная задача", – написал он.



