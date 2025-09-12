Оккупанты приближаются к важному городу на Донбассе: в США сделали предупреждение

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка в Донецкой области. Эту информацию подтверждают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: из открытых источников
Геолокационные видеозаписи за 11 сентября свидетельствуют о том, что россияне продвигались в полях к северу от Белой Горы, к юго-востоку от Константиновки. В ISW отмечают, что существуют визуальные подтверждения тому, что россияне продвигались и к западу вдоль дороги Т0516 Торецк-Константиновка в восточной части Нелиповки, а также к посадке к северу от Яблоновки, к юго-западу от Константиновки.
Американские аналитики также обратили внимание на российские заявления о том, что захватчики РФ оккупировали Екатериновку и продвинулись к северу полями к западу от села, а также к западу от Нелиповки и юго-западнее Клебан-Быка.
Однако, пока ISW, не может подтвердить эти заявления.
Аналитики считают, что на этом участке фронта россияне ведут наступление, чтобы захватить всю Донецкую область. В частности, ее города-крепости Краматорск и Славянск.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска готовятся к масштабному наступлению на Донбассе. Враг уже ищет возможности для полного контроля логистических путей в Славянске и Краматорске в Донецкой области. Об этом в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" сообщил военный Станислав Бунятов. По его словам, оказывать огневое давление на эти дороги достаточно сложно, поскольку они расположены относительно далеко от фронта, однако военные это ощущают.