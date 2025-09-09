РФ готовится к наступлению на Донбассе: военные предупреждают об угрозе для нескольких городов

Российские оккупационные войска готовятся к масштабному наступлению на Донбассе. Враг уже ищет возможности для полного контроля логистических путей в Славянске и Краматорске в Донецкой области.

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

Российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими к этому городу. По имеющейся информации, противник совершает наступательные действия в направлении Славянска с четырех сторон. Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский.