Война с Россией РФ готовится к наступлению на Донбассе: военные предупреждают об угрозе для нескольких городов
НОВОСТИ

РФ готовится к наступлению на Донбассе: военные предупреждают об угрозе для нескольких городов

РФ атакует логистические пути в Донецкой области, рассказал Александр Аронец.

9 сентября 2025, 00:18
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российские оккупационные войска готовятся к масштабному наступлению на Донбассе. Враг уже ищет возможности для полного контроля логистических путей в Славянске и Краматорске в Донецкой области.

РФ готовится к наступлению на Донбассе: военные предупреждают об угрозе для нескольких городов

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

украинский город в Донбассе находится под угрозой. Российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими к этому городу. По имеющейся информации, противник совершает наступательные действия в направлении Славянска с четырех сторон. Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский.



Источник: https://t.me/stanislav_osman/9573
