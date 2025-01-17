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У Путина вне себя от одного из пунктов договора, который подписали Украина и Великобритания

Москва не скрывает своего опасения из-за сотрудничества Киева и Лондона

сегодня, 11:50
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Кравцев Сергей

В Кремле негативно отреагировали на пункт договора о партнерстве Лондона и Киева о сотрудничестве в Азовском море, которое Россия считает "внутренним". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА-Новости".

У Путина вне себя от одного из пунктов договора, который подписали Украина и Великобритания

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков отметил, что Великобритания – это страна НАТО, поэтому "возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам России не может не беспокоить".

Кроме того, главный рупор Кремля утверждает, что Путин пользуется огромной поддержкой населения, а успехи России на фронте якобы тоже влияют на это.

Напомним, 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев впервые за время своей работы во главе правительства. Он подписал с президентом Владимиром Зеленским договор, который на Даунинг-стрит называют "знаковым столетним партнерством" с Украиной.

Документ формализует помощь, которую Лондон уже оказал Киеву, в нем также содержатся новые обязательства, которые берет на себя Великобритания.

МИД Британии пишет на своем сайте, что соглашение "усилит военное сотрудничество в области морской безопасности и создаст новые принципы работы для укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и предотвращения российской агрессии".

Договор предполагает запуск новой схемы, призванной отслеживать на мировом рынке зерно, которое Россия вывозит с оккупированных украинских территорий.

Он также касается сотрудничества в области технологий и науки, в том числе для производства дронов и космических аппаратов, а также в здравоохранении, сельском хозяйстве и образовании.

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