В первые недели прорыва ВСУ в Курскую область у многих экспертов на Западе появилось сомнение относительно того, правильный ли это шаг украинского командования. Но теперь ситуация начинает проясняться. Госсекретарь США Энтони Блинкен, завершающий свою каденцию, отметил, что присутствие Украины в регионе может сыграть ключевую роль в переговорах с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Hill".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Автор материала отмечает, что после первого года полномасштабной войны линия фронта относительно стабилизировалась, превращая конфликт в войну на истощение. Бывший украинский главком Валерий Залужный в интервью 2023 года признал свою ошибку, недооценив способность России вести затяжную войну: "Это была моя ошибка. Россия потеряла по меньшей мере 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну".

Российский подход к человеческим потерям отличается: Владимир Путин соотносит их с потерями во время Второй мировой. Вследствие этого можно предположить, что Кремль готов принести в жертву еще больше жизней ради своих целей. Опросы в России в 2024 году подтверждают, что большинство населения поддерживает войну.

В октябре украинский главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что наступление под Курском заставило Россию перебросить 50 тысяч военных. Этот шаг не только истощил ресурсы РФ, но и продемонстрировал способность Украины действовать на территории противника. Серия украинских атак с применением беспилотников на российской территории подтвердила ее стратегическую способность наносить удары в глубоком тылу врага.

Операции Украины в Курской области имели также символический характер, бросая вызов ограничениям, наложенным западными союзниками в отношении ударов по России. Наступление изменило нарратив, повысив веру в победу Украины. Согласно опросу, впервые с ноября 2023 года большинство американцев выразили уверенность в победе Украины.

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