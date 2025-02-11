У Путина созрел новый план: зачем РФ отправляет солдат в КНДР

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Кравцев Сергей
Россия отправляет военнослужащих в Северную Корею якобы на лечение. Однако там солдаты РФ обмениваются военным опытом с КНДР. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Института изучения войны.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Аналитики ISW обратили внимание на заявление посла РФ в КНДР Александра Мацегоры о том, что Россия отправила "сотни" раненых солдат в Северную Корею на реабилитацию и лечение. Он также сообщил, что КНДР якобы отказалась от предложения России выплатить финансовую компенсацию за лечение россиян в КНДР.
При этом пребывание опытных военных в КНДР позволит РФ сотрудничать с северокорейскими вооруженными силами и распространять опыт, приобретенный во время войны в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — с середины января применение войск КНДР на Курском направлении значительно снизилось, рассказал военный ВСУ Юрий Бондарь.
Он подчеркнул, что большинство аналитиков связывают это с тем, что войска КНДР понесли значительные потери.
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