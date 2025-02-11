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У Путина созрел новый план: зачем РФ отправляет солдат в КНДР

В ISW отмечают, РФ отправляет солдат в КНДР для обмена опытом под видом лечения

сегодня, 10:00
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Кравцев Сергей

Россия отправляет военнослужащих в Северную Корею якобы на лечение. Однако там солдаты РФ обмениваются военным опытом с КНДР. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Института изучения войны.

У Путина созрел новый план: зачем РФ отправляет солдат в КНДР

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW обратили внимание на заявление посла РФ в КНДР Александра Мацегоры о том, что Россия отправила "сотни" раненых солдат в Северную Корею на реабилитацию и лечение. Он также сообщил, что КНДР якобы отказалась от предложения России выплатить финансовую компенсацию за лечение россиян в КНДР.

"Российское военное командование, по сообщениям, отправляло раненых обратно в штурмовые группы без лечения, что демонстрирует общее пренебрежение к здоровью солдат в российской армии и ставит под сомнение официальные заявления России об отправке российских солдат на лечение за границу, в частности в Северную Корею", — говорят аналитики.

При этом пребывание опытных военных в КНДР позволит РФ сотрудничать с северокорейскими вооруженными силами и распространять опыт, приобретенный во время войны в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — с середины января применение войск КНДР на Курском направлении значительно снизилось, рассказал военный ВСУ Юрий Бондарь.

Он подчеркнул, что большинство аналитиков связывают это с тем, что войска КНДР понесли значительные потери.

"Конечно, такое положение дел внушает некоторый позитив, поскольку снижает давление на наши подразделения. Снижение наступательного потенциала позволяет подготовиться нашим подразделениям, провести анализ тактики противника, принять те или иные меры для повышения эффективности для уничтожения врага", — отметил Юрий Бондарь.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-10-2025
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