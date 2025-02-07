Армия КНДР готовится к новому наступлению: где могут ударить корейцы

С середины января применение войск КНДР на Курском направлении значительно снизилось, рассказал военный ВСУ Юрий Бондарь.

Армия КНДР все еще серьезная сила. Фото из открытых источников

Он подчеркнул, что большинство аналитиков связывают это с тем, что войска КНДР понесли значительные потери.

"Конечно, такое положение дел внушает некоторый позитив, поскольку снижает давление на наши подразделения. Снижение наступательного потенциала позволяет подготовиться нашим подразделениям, провести анализ тактики противника, принять те или иные меры для повышения эффективности для уничтожения врага", — отметил Юрий Бондарь.

Однако, заметил военный, всегда есть "но".

"Если проанализировать открытые данные относительно количества опрокинутого личного состава войск КНДР на Курское направление, отнять количество официальных (подтвержденных) потерь безвозвратных и санитарных, то остается достаточно немалое количество живой силы. На каком из напряженных направлений применим остаток, ранее переброшенных войск КНДР, точно не известно. Однако, учитывая стремительность, агрессивность и подготовленность пехоты КНДР, она может стать ключевым фактором в усилении наступательного потенциала врага по направлениям, которые противник определил для захвата", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не обсуждала с США новые пакеты военной помощи. При этом после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми президент сообщил, что в настоящее время США не сбавляли военную поддержку Украины. "У нас нет на сегодняшний день уменьшения американской поддержки. Помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить", – заявил Владимир Зеленский.