У Путина серьезные проблемы: тысячи российских солдат сбежали с поля боя

Значительное дезертирство российских военнослужащих с фронта в Украине стало еще одним серьезным поражением для российского руководства. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 г. в России было зарегистрировано 20 538 уголовных дел, связанных с самовольным оставлением частей, дезертирством или отказом выполнять приказы.

Российские оккупанты (фото из открытых источников)

Об этом сообщает издание Express.

Из общего количества дел подавляющее большинство – 18 159 – касается бегства солдат без разрешения командования. За эти правонарушения 17721 военнослужащий был осужден в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по таким статьям может составлять до 10 лет лишения свободы. В то же время сообщается, что часть осужденных может снизить срок наказания, отбывая службу в составе штурмовых подразделений для осужденных, в частности в так называемом формировании "Шторм-Z".

В отчете Министерства обороны Великобритании по ситуации в Украине эти данные рассматриваются как противоречащие официальной риторике Кремля о значимости военной службы.

Британская разведка указывает на ряд причин, способствующих дезертирству в рядах русской армии. Среди них называют жесткую дисциплину, неэффективную систему медицинского обеспечения раненых военных, а также низкий уровень подготовки личного состава.

Отдельно отмечается, что новобранцы-контрактники могут быть направлены непосредственно на передовую уже через две недели после подписания контракта, получив всего пятидневную подготовку.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный рассказал, провалилось ли летнее наступление россиян . Российские войска продолжают постепенно продвигаться на фронте, однако о стремительном прорыве или массовом разрушении обороны говорить не стоит. Такое мнение высказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов в сообщении на своей странице Facebook, прокомментировав актуальную ситуацию на ключевых направлениях боевых действий.