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У Путина серьезные проблемы с мобилизацией, большинство мужчин не пригодны для службы в армии

Президент Российской Федерации столкнулся с проблемами поиска новобранцев.

сегодня, 13:00
Автор:

Slava Kot
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Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Такое решение президента России повергло шок в общество в стране. Мужчины начали массово бежать за границу от повесток, а оставшиеся преимущественно не пригодны для взятия на военную службу. О таких результатах исследований новобранцев сообщает информационное агентство Reuters.

У Путина серьезные проблемы с мобилизацией, большинство мужчин не пригодны для службы в армии

У Путина проблемы с мобилизацией – мужчины не пригодны для армии. Фото с открытых источников

После объявления частичной мобилизации произошла массовая раздача повесток. По опубликованным записям в социальных сетях повестки вручали на протестах против призывной кампании, разным нарушителям порядка, а также мертвым, несовершеннолетним или людям старше 50 лет. Таким образом в военкоматы попадали совсем не пригодные для службы мужчины.

Недавно российский губернатор Хабаровского края Михаил Дигтярев объявил об увольнении местного комиссара, ведь половина из призывников оказалась непригодной для службы. Хотя Дегтярев подчеркнул, что увольнение главы комиссариата Хабаровского края не снизит темпы мобилизации.

По словам президента Российской Федерации, мобилизация в стране касается исключительно мужчин с военным опытом. Но как показывают реалии в военных комиссариатах, медицинские работники проверяют только давление у новобранцев, после чего отправляют их на обучение, которое не всегда проводится.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском мобилизованном, который признался, что его отправят в Украину через несколько дней после прихода в военкомат. Как отмечает мужчина, у него не было практики по стрельбе и не посетил ни одного теоретического занятия, ведь их просто не было.

Также "Комментарии" писали о новых указах Путина , которые он решил издать из-за проблем в мобилизационной кампании и негативной реакции российского общества.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/half-mobilised-men-russian-region-sent-home-commissar-fired-governor-2022-10-03/
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