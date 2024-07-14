Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит предпосылок о начале мирных переговоров для окончания войны в Украине. По словам представителя Путина, Россия должна работать для "достижения целей". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Дмитрий Песков в комментарии ведущему пропагандистской программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину рассказал, существует ли возможность в ближайшее время начать мирные переговоры с Украиной. Спикер Кремля отверг такие идеи, указав, что Россия должна выполнить цели, озвученные Путиным.
Представитель Кремля заявил, что НАТО не желает учитывать обеспокоенность, которую озвучивает Россия, поэтому Североатлантический альянс будет оставаться врагом Москвы.
Напомним, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российский диктатор Владимир Путин назвал целями России в войне демилитаризацию и денацификацию украинских территорий. В июне перед Саммитом мира Путин заявил, что Россия готова идти на мирные переговоры, однако Украина должна отдать пять областей под контроль РФ, а также быть безъядерным и нейтральным государством.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объяснили, какую опасность для Украины представляют призывы Орбана по поводу мирных переговоров с Россией.
Также "Комментарии" писали об опросе, показавшем минимальные условия при которых Украина должна вступать в мирные переговоры с Россией для окончания войны.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!