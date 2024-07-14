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У Путина сделали новое заявление по мирным переговорам

Спикер Кремля сообщил, видит ли Путин предпосылки для мирных переговоров с Украиной.

сегодня, 15:17
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит предпосылок о начале мирных переговоров для окончания войны в Украине. По словам представителя Путина, Россия должна работать для "достижения целей". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

У Путина сделали новое заявление по мирным переговорам

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков в комментарии ведущему пропагандистской программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину рассказал, существует ли возможность в ближайшее время начать мирные переговоры с Украиной. Спикер Кремля отверг такие идеи, указав, что Россия должна выполнить цели, озвученные Путиным.

"Никаких предпосылок для переговоров пока нет. Нам нужно работать и добиваться целей, поставленных нашим президентом", – сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что НАТО не желает учитывать обеспокоенность, которую озвучивает Россия, поэтому Североатлантический альянс будет оставаться врагом Москвы.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российский диктатор Владимир Путин назвал целями России в войне демилитаризацию и денацификацию украинских территорий. В июне перед Саммитом мира Путин заявил, что Россия готова идти на мирные переговоры, однако Украина должна отдать пять областей под контроль РФ, а также быть безъядерным и нейтральным государством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объяснили, какую опасность для Украины представляют призывы Орбана по поводу мирных переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали об опросе, показавшем минимальные условия при которых Украина должна вступать в мирные переговоры с Россией для окончания войны.



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